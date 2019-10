cambiare tv

TV 8K, quando e perché acquistarli

Utilizzare una TV 8K permette di essere già pronti all'inevitabile salto di qualità che avverrà nei prossimi anni.

16/10/2019

È uno sviluppo rapido, costante e senza un attimo di tregua quello compiuto dalla tecnologia. Ma non tutto ciò che sforna l’industria hi-tech risulta, alla prova dei fatti, di effettiva utilità. In ambito televisivo l’ultima frontiera corrisponde alle TV 8K: perché acquistarle? L’interesse non manca e i produttori lo hanno capito. Per chi si limita alla valutazione della migliore TV Samsung da scegliere, il brand asiatico ha dato luogo alla promozione “Cambia stagione cambia TV” (in corso fino al 20 ottobre), di cui fanno parte dispositivi 8K.

Con l’acquisto di uno dei modelli di TV Samsung che fanno parte della promozione, è possibile ricevere un rimborso che varia da 200 a 500 euro. Ma al di là delle iniziative promozionali, che sicuramente incidono sulla convenienza, vanno prese in esame le ragioni che rendono questa tecnologia appetibile per il pubblico generalista.

Con una TV 8K migliora la fruizione di contenuti 4K. Le attuali tecnologie di upscaling vanno oltre ordinarie interpolazioni digitali, tanto da ricorrere, in alcuni casi, persino a tecnologie di machine learning volte alla ricostruzione dell’immagine.

Con il 4K abbiamo assistito prima al coinvolgimento delle piattaforme digitali e poi del fronte satellitare. Gli esperti sono convinti che anche per la nuova tecnologia sarà seguito un iter simile. A favorire la transizione saranno futuri codec e altre risorse come il 5G.

Va presa poi in esame la riproduzione dei contenuti creati dagli utenti. La progressiva diffusione di dispositivi in grado di compiere riprese in 8K incentiverà l’adozione del nuovo standard video.

Un altro punto a favore è il crescente aumento delle dimensioni degli schermi. Stiamo parlando di una tendenza in pieno sviluppo da vari anni, basti pensare ai 55 pollici, attualmente il segmento di mercato più significativo, e ai 65-75 pollici, che registrano un vero e proprio boom, associati a un incremento a tripla cifra.

Restando all’analisi del presente mercato delle TV, l’8K va a iscriversi nell’ambito dei prodotti che vanno da 65 a 82 pollici, sebbene i più richiesti siano i dispositivi da 75 pollici. Per quello che attiene invece alle tecnologie relative ai pannelli, le TV Samsung e molti altri produttori continuano a investire sul Qled.

Viene implementato nelle TV Samsung e lo sarà nei prossimi anni perché, a detta di Francesco Leveque, marketing director della divisione Audio Video di Samsung Italia, assicura un’ottima longevità. C’è inoltre la possibilità di una riproduzione al 100% del volume del colore, senza considerare il fattore luminosità, che raggiunge i 4000 nit nell’eventualità di TV 8K, e l’apporto del Full Array che perfeziona la resa sui contrasti e sul nero.

Uno dei principali scogli alla larga diffusione delle TV 8K è tanto banale quanto vincolante: il prezzo. Si parte dai 5.000 euro per i dispositivi da 65 pollici e supera i 10.000 chi vuole assistere allo spettacolo degli 82 pollici.

