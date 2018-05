falla di sicurezza twitter

Twitter ''festeggia'' la giornata mondiale della password... Avvisando di cambiare password

Il team del social network ha scoperto una falla di sicurezza e ha consigliato ai suoi oltre 330 milioni di utenti di cambiare la password per non incorrere in furti di account

Pubblicata il: 04/05/2018

Ormai è quasi inutile ripeterselo: le infinite quantità di dati che passano attraverso server di tutto il mondo, se messe insieme dalle menti sbagliate (o giuste, punti di vista...), possono rivelare chi siamo amche distanza di chilometri e senza che chi delinea il nostro "identikit" ci abbia mai visto. Quanto successo con Facebook e Cambridge Analytica ha messo in allarme utenti di tutto il mondo; ora è toccato a Twitter, o quasi, finire in guai seri.

Gli oltre 330 milioni di utenti del social network che cinguetta si saranno quasi sentiti presi in giro, venendo a sapere che il team di Twitter ha trovato un bug a causa del quale le password degli account venivano salvate nei "meandri" dei server... E tutto questo proprio nel World Password Day, la giornata mondiale della sicurezza in rete. Eppure, tant'è, e come prevedibile Twitter ha subito un crollo in borsa di oltre l'1% dopo aver divulgato il comuque doveroso avviso.

Il rischio che la nostra password possa essere stata trafugata sembra non esistere, dice Twitter, ma la dritta spassionata del team di supporto (da seguire tassativamente) è quella di cambiare la chiave d'accesso al mondo dei tweet.

Quattro consigli per mettere il proprio account a riparo:

· Cambiare password di Twitter ma anche di altri servizi, se è la stessa;

· Utilizzare una password che non usa per altri siti web o servizi;

· Abilitare la verifica del login "a due fattori" dalle impostazioni, per un maggior controllo dell'accesso;

· Utilizzare un "password manager" che possa generare password resistenti ad eventuali attacchi, per essere certi di avere una password unica e sicura.

