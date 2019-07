Summit Uber

Uber Elevate Summit 2019: i punti chiave dell'evento

Uber da il via alla sperimentazione dei taxi volanti.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/07/2019 - 11:57:18 Letto 370 volte

Si è tenuto a Washington tra l’11 e il 12 giugno l’Uber Elevate Summit 2019, l’evento dedicato a quella che può essere definita come una comunità globale di investitori, costruttori, responsabili politici e funzionari governativi impegnati nella realizzazione di un ridesharing aereo. Con più di 1200 partecipanti, l’Uber Elevate Summit ha visto l’organizzazione di sessioni tecniche, eventi serali di networking e dimostrazioni pratiche; il tutto con la partecipazione di personaggi di spessore quali Dara Khosrowshahi, CEO di Uber, Sean Cassidy, direttore e responsabile della sicurezza e delle questioni normative di Amazon Prime Air, e Michael Quiello, vicepresidente di United Airlines.

Uber e il via libera ai taxi volanti

Si colloca proprio tra le novità derivanti dall’ultimo Uber Elevate Summit la decisione dell’azienda di trasporto automobilistico privato di dare il via alla sperimentazione dei taxi volanti, un progetto che vedrà Melbourne, in Australia, come città protagonista. Stando ai progetti di Uber, il primo velivolo volante verrà testato l’anno prossimo, nel 2020, mentre il lancio sul mercato sarebbe previsto per il 2023. È chiaro che una decisione così importante, che andrebbe a rivoluzionare completamente il settore dei trasporti, abbia destato le valutazioni e i commenti dei grandi colossi del settore, tra i quali Volvo e Tesla, di recente nell’occhio del ciclone per il ribasso della sua quotazione sul mercato. Nonostante alcune voci preoccupate, però, non sono pochi gli investitori a continuare a comprare le azioni di Tesla e a credere ancora nelle potenzialità dell’impresa, ritenuta una delle realtà più innovative all’interno del settore automobilistico insieme a Volvo. Quest’ultima, al contrario, avrebbe registrato una tendenza in miglioramento e di conseguenza bassi rischi per gli investitori. Per quanto Uber e Tesla siano due grandi dei trasporti, così come sul mercato, le idee di quest’ultima sono in netto contrasto con quelle di Uber: se Uber punta al cielo, l’idea di Tesla è quella di rivoluzionare i trasporti attraverso la creazione di un reticolo di tunnel sotterranei, che secondo lo stesso Elon Musk sarebbe molto più sicuro e meno invadente rispetto a quelli che da lui sono stati definiti come “cosi ronzanti sopra la testa”. Per non parlare dei possibili inconvenienti derivanti dall’imprevedibilità del meteo e dall’inquinamento acustico.

Uber Elevate Summit: il lancio della self-driving car

Al di là dei contrasti sulle modalità di trasporto, l’Uber Elevate Summit ha portato alla luce anche altre importanti novità, derivanti proprio dalla collaborazione di Uber con Volvo. Oltre all’annuncio relativo ai taxi volanti, infatti, i due avrebbero anche annunciato il lancio di una self-driving car, ovvero un’auto in grado di gestire in autonomia ogni fase dello spostamento, e non solo. L’automobile, infatti, modellata sulla versione del SUV XC90, sarebbe in grado di intervenire sul sistema frenante in caso di anomalie e di far fronte a eventuali problemi relativi all’alimentazione del mezzo. Sempre nell’ottica di contrastare gli incidenti, poi, Volvo ha annunciato che a partire dal 2020 tutte le vetture saranno dotate di un sistema che impedirà loro di superare i 180 km/h. Un annuncio che ben si sposa con la lotta di Uber e Volvo per la sicurezza in strada, nonostante possa destare il malcontento degli amanti del brivido in autostrada.

Per quanto le singole aziende possano avere idee diverse su quella che sarà la mobilità nei prossimi anni, una cosa è certa: entro pochi anni, il sistema dei trasporti sarà completamente rivoluzionato. Difficile affermare se l’atteggiamento delle aziende si dimostrerà collaborativo o se i contrasti avranno la meglio, ma i risultati non potranno che essere più che positivi, soprattutto considerando i grandi passi in avanti già compiuti e i progetti in ballo per i prossimi anni.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!