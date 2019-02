Un cervello artificiale ha le stesse capacità di quello umano. Fantascienza?

cervello artificiale

Anche se sembra fantascientifico, oggi si parla della possibilitÓ di creare un cervello artificiale che abbia esattamente le stesse capacitÓ di quello umano.

Anche se sembra fantascientifico, oggi si parla della possibilità di creare un cervello artificiale che abbia esattamente le stesse capacità di quello umano. Del futuro dell’Intelligenza artificiale, in particolare legata ai servizi finanziari, si è parlato nella sede di Microsoft a Milano, in occasione di uno degli appuntamento del Fintech Community 2019, organizzato da The European House – Ambrosetti e Banca IFIS.

Proprio Serafino D’Ignazio, responsabile della Digital Factory della Banca Veneta, ha offerto gli spunti principali del dibattito: “Il punto chiave è: l’Intelligenza artificiale sostituirà l’uomo? Secondo noi no".

“Sarà possibile potenziare le attività umane, ma non sostituirle. I rischi ci sono, come hanno dimostrato gli ultimi secoli di storia, dalla rivoluzione industriale in poi, contrassegnati da una paura molto diffusa, poi rilevatasi sempre esagerata, nei confronti delle novità che le innovazioni di ogni epoca hanno portato, dall’industria a Internet, nelle varie fasi. – spiega Serafino D’Ignazio, responsabile della Digital Factory della banca veneta – La chiave di volta è l’utilizzo intelligente dell’A.I., la cooperazione uomo-macchina e non la rivalità. Inoltre, il rapporto tra lavori automatizzati e lavori che si possono ancora automatizzare tornerà ad allargarsi. Cioè torneranno ad essere molti di più i lavori non ancora automatizzati”. Tutto ciò è confermato da un recente studio americano che ha anche dimostrato che non tutti i lavori andranno perduti, anzi prima o poi il processo si fermerà e si tornerà indietro.

In ogni caso, un futuro totalmente dominato dalle macchine è ancora lontanissimo: “Se ne parla tra almeno un secolo – continua D’Ignazio -. Una macchina, dal costo di un milione di dollari, che replichi esattamente quello che avviene in un cervello umano, non sarà prodotta prima di altri 100 anni. Ad oggi, il rapporto tra la nostra materia grigia e la sua replica in silicio è al momento ancora di 10 alla meno 61”.

