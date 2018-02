iphone

Un simbolo indiano blocca l'iPhone: ecco cosa fare

Basta un semplice simbolo per mandare in crash il vostro iPhone.

Basta un semplice simbolo per mandare in crash il vostro iPhone. Pochi giorni fa è stato segnalato, infatti, un nuovo bag nei dispositivi Apple con sistema iOS 11.

Si tratta di una lettera dell'alfabeto indiano (in particolare dell'idioma telogu) in grado di mandare in tilt l'applicazione che la visualizza (Outlook, Whatsapp, altre app di messaggistica e mail, ma anche Twitter, Facebook Messenger, Note, AppStore ecc.) e di innescare un bootloop (lo smartphone si accende e si spegne in continuazione). Non è un bug grave e Apple sarebbe già in procinto di risolverlo, con un aggiornamento software dovrebbe essere rilasciato nei prossimi giorni.

L'errore funziona in iPhone e iPad alla versione 11.2.5, ma anche in Mac e Apple Watch. Una volta che si riceve un messaggio contenente il carattere incriminato, la app che stiamo usando si chiude immediatamente. I problemi maggiori arrivano quando il simbolo entra in una notifica: in quel caso andare in crash è il sistema Springboard he gestisce l'intera Home.

Molti siti specializzati offrono soluzioni a chi dovesse incappare in uno spiacevole conveniente. Prima di tutto, quando l'applicazione di messaggistica si blocca, è necessario aspettare di ricevere un nuovo messaggio per poterla riaprire. Bisognerà poi entrare nella conversazione in questione e svuotarla di tutti i messaggi. In caso sia andato in crash l'intero iPhone viene consigliato di eseguire un reset in modalità DFU (Device Firmware Upgrade), ripristinando il sistema collegando il cellulare con un computer oppure tramite iTunes. L'avvertimento è quello di non riavviare il telefono, perché in quel caso si rischia appunto il bootloop. Piuttosto è preferibile attendere che la Springboard si riavvii da sola.

