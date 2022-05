Universo

Via Lattea, svelata la prima immagine del buco nero

Si chiama Sagittarius A*, si trova al centro della nostra galassia ed è il ''gigante supermassivo'' più vicino a noi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/05/2022 - 15:53:42 Letto 739 volte

La conoscenza dell'Universo si arricchisce di una nuova, storica scoperta. È stata infatti svelata la fotografia del buco nero al centro della nostra galassia, la Via Lattea. Si tratta della prova definitiva dell'esistenza di Sagittarius A*, il "gigante supermassivo" più vicino a noi, scoperto grazie alla collaborazione internazionale tra Event Horizon Telescope (Eht), Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf), Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) e le Università Federico II di Napoli e di Cagliari.

Pubblicato in 10 articoli su The Astrophysical Journal Letters, il risultato è annunciato in tutto il mondo a partire dalla Germania, con l'European Southern Observatory (Eso).

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: EHT Collaboration

