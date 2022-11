Carne sintetica

Via libera alla carne sintetica negli Usa, Lollobrigida: ''Finchè saremo al governo non arriveranno cibi da laboratorio''

Per la prima volta negli Stati Uniti è stata autorizzata per il consumo umano la 'carne' in provetta.

18/11/2022

La Food and Drug Administration (Fda) ha annunciato l'approvazione di un prodotto a base di carne ottenuto da cellule animali proposto dalla Upside Foods, un'azienda che produce 'pollo' sintetico, raccogliendo cellule da animali vivi che vengono moltiplicate in un bioreattore. Lo fanno sapere Coldiretti e Filiera Italia, precisando che il via libera negli Stati Unti potrebbe aprire la strada ai "cibi sintetici" nell'Unione Europea.

Il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida garantisce che "finchè saremo al governo sulle tavole degli italiani non arriveranno cibi creati in laboratorio". "Il governo - chiarisce - è contrario a cibo sintentico e artificiale e ha intenzione di contrastare in ogni sede questo tipo di produzioni".

"Ritengo che il cibo sintetico rappresenti un mezzo pericoloso per distruggere ogni legame del cibo con la produzione agricola, con i diversi territori, cancellando ogni distinzione culturale, spesso millenaria, nell'alimentazione umana e proponendo un'unica dieta omologata, con gravissime ricadute sociali sui piccoli agricoltori".

