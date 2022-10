Caricabatteria universale

Via libera definitivo dall'Ue al caricabatteria unico: obbligatorio dal 2024

Approvata in via definitiva dal Consiglio europeo la direttiva sul caricatore unico.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/10/2022 - 12:45:13 Letto 814 volte

Il Consiglio Ue ha approvato in via definitiva la direttiva sul caricabatteria unico, che prevede che nel 2024 sarà obbligatorio per telefonini, tablet, e-reader, videocamere digitali, cuffie e altri device venduti nell'Unione e avere una porta Usb-C, cosa che permetterà di evitare di dover prendere un nuovo caricatore ogni volta che si acquista un apparecchio nuovo.

La direttiva, oltre a risparmiare seccature ai consumatori, ridurrà la quantità di spazzatura elettronica prodotta nell'Ue. Per i laptop, l'obbligo di avere una porta Usb-C scatterà 40 mesi dopo l'entrata in vigore della normativa.

Fonte: Adnkronos

Fonte Immagine: Pixabay

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!