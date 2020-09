Videogiochi

Videogame, boom mercato degli account hackerati: vale 1 mld all'anno

Uno studio ha rivelato che il mercato degli account hackerati dei videogame vale complessivamente 1 miliardo di dollari l'anno.

Pubblicata il: 07/09/2020

"I criminali informatici hanno ormai delle vere e proprie strutture aziendali che rispecchiano l'efficienza e l'organizzazione delle aziende che tutti noi conosciamo", spiegano i ricercatori. Il mercato degli account hackerati dei videogame nel complesso vale 1 miliardo di dollari all'anno, come ha rilevato una ricerca di Night Lion Security. E Fortnite, che conta 350 milioni di videogiocatori registrati nel mondo, è il più ricercato sul mercato nero degli account (ogni profilo è venduto in media a 200-250 dollari) ma sono gettonati anche Minecraft, RuneScape e Roblox. Insieme, i quattro giochi danno vita a compravendite per 700 milioni di dollari.

