Videogiochi, come scegliere il pc adatto a giocare

Natale è alle porte, è tempo di regali e le console da gioco come Playstation 4 e Xbox One sono tra i desideri dei videogiocatori più e meno giovani.

Come fare a capire se un computer sia adatto per giocare? Il prezzo non è sempre un buon indicatore di potenza e qualità, conviene invece memorizzare alcune semplici nozioni. La prima cosa da guardare è il processore. In generale qualsiasi computer che monti un Intel i5 o i7 ha una dotazione adeguata da questo punto di vista. Vi è anche una seconda marca di produttori di processori, AMD, e se si sta valutando un computer basato su queste CPU conviene accertarsi di non acquistare nulla con un "cuore" inferiore al modello Ryzen 5 1600X.

Come fare a capire se un computer sia adatto per giocare? Il prezzo non è sempre un buon indicatore di potenza e qualità, conviene invece memorizzare alcune semplici nozioni. La prima cosa da guardare è il processore. In generale qualsiasi computer che monti un Intel i5 o i7 ha una dotazione adeguata da questo punto di vista. Vi è anche una seconda marca di produttori di processori, AMD, e se si sta valutando un computer basato su queste CPU conviene accertarsi di non acquistare nulla con un "cuore" inferiore al modello Ryzen 5 1600X.

Un secondo parametro molto importante è la quantità di RAM installata. Si tratta della memoria utilizzata dal computer per mandare in esecuzione i programmi, e quindi anche i videogiochi. Ormai quasi tutti i computer di un certo livello montano almeno 8 GB di RAM, e si tratta di un quantitativo sufficiente. 16 o 32 GB sono naturalmente preferibili, ma solitamente la memoria RAM può anche essere aggiunta in un secondo tempo, in caso di necessità. Quantitativi inferiori sono da evitare in un computer espressamente pensato per giocare.

Un parametro spesso sottovalutato è quello relativo all’Hard Disk del computer, la memoria su cui i dati vengono salvati, dal sistema operativo ai programmi. Oltre allo spazio disponibile è necessario controllare se il modello scelto sia basato su un disco di tipo meccanico (gli hard disk meno costosi e più capienti sono di questo genere), o di un sistema basato su memorie a stato solido (SSD, più costose ma incredibilmente più veloci). In caso di dischi meccanici, è anche fondamentale controllare il regime di rotazione: un disco da 7.200 giri al minuto (RPM) è naturalmente molto più veloce dei meno costosi dischi da 5.400 RPM. L’opzione migliore possibile è quella di avere un disco SSD capiente, ma spesso si trovano situazioni combinate in cui il sistema operativo è montato su un SSD di ridotte dimensioni per garantire un avvio rapidissimo del computer, mentre programmi e videogiochi vengono salvati su un disco meccanico molto capiente. Potendo spendere, meglio puntare decisi sugli SSD, quindi, ma anche la soluzione ibrida non è affatto da scartare.

L’ultimo parametro è anche il più importante se si ha intenzione di usare il computer per giocare: si tratta della Scheda Video, la scheda che ospita il processore e le memorie che, grazie a potenze di calcolo ormai incredibili, sono in grado di effettuare tutti i calcoli necessari per portare sullo schermo i videogiochi al massimo livello di dettaglio. Fortunatamente non è particolarmente difficile scegliere, è sufficiente assicurarsi di acquistare un computer che monti almeno una GeForce GTX 1050, si tratta del minimo assoluto per poter giocare dignitosamente. Se si vogliono però avere prestazioni pari a quelle delle console da gioco bisogna salire alle GeForce GTX 1070 o 1080. Potrebbe capitare di trovarsi davanti a un computer che ha le lettere “Ti” accanto al numero, una sigla che indica versioni ancora più potenti delle stesse schede video in versione normale. Anche in questo caso, come per i processori, AMD offre prodotti dotati di prestazioni comparabili e in alcuni casi migliori. La sigla da cercare e a cui far caso in questo caso è RX 460: per giocare meglio partire da schede video basate su questo processore grafico. Se si vuole invece andare sulla fascia alta delle schede AMD si può cercare una RX Vega 56 o 64.

La guida proposta da Tgcom24, rivolta soprattutto a chi vuole avvicinarsi al mondo di gioco su PC, andrà a indicare alcuni valori che è importante guardare e suggerirà alcuni prodotti con un ottimo rapporto qualità prezzo che permettono di portarsi a casa una macchina da gioco assolutamente dignitosa a costo ragionevole, e senza impazzire dietro sigle astruse.

Asus GR8-II - Il computer base da prendere come riferimento per entrare nel mondo del gaming. È dotato di tutte le caratteristiche necessarie a una piattaforma da gioco quali un processore Intel i5, un hard disk SSD e una scheda video GeForce GTX 1060. Sono presenti vari modelli che differiscono per alcuni dettagli ma tutti quanti, dal più economico al più costoso, offrono caratteristiche più che adatte a giocare anche agli ultimi videogiochi appena usciti. Portandosi a casa questa macchina si ha un prodotto pronto all’uso, basterà collegarlo al monitor o al televisore e si potrà iniziare a usare un computer potente e scattante, dotato anche di un’estetica che difficilmente lascia indifferenti, e il tutto partendo da un costo che non supera i 900 euro.

Msi Aegis 3- Se si ha a disposizione un budget più elevato rispetto alla precedente opzione e si desidera avere il massimo dell’esperienza possibile la scelta può ricadere su questo computer prodotto da MSI. Il computer in esame, l’Aegis 3 (e varianti) rappresenta attualmente il top di ciò che si può acquistare tra i computer già pronti all’uso con processori Intel i7 di settima generazione e schede video fino alla GeForce GTX 1080. Il costo non è basso (può superare i 2000 euro) ma il risultato che si ottiene è di portarsi a casa il meglio sul mercato. Con un look aggressivo e dimensioni imponenti l’Aegis 3 forse non è adatto a un salotto ma potrebbe integrarsi benissimo in una camera dedicata all’intrattenimento. Le sue caratteristiche hardware sono semplicemente il massimo che è possibile acquistare in un prodotto pronto all’uso.

Lenovo Legion Y520- Non sempre si ha a disposizione lo spazio per sistemare un computer fisso con monitor, tastiera, mouse. In questi casi l’ideale è comprare un portatile che sia adatto al gioco. Anche in questo caso i livelli variano notevolmente ma è opportuno tenere in considerazione che orientativamente un portatile ha un costo più elevato di un fisso, e a parità di prezzo è leggermente meno potente. Il Lenovo Y520 Legion è una buona piattaforma di partenza nella sua configurazione con processore Intel i5 e scheda grafica GeForce GTX 1050. Con un costo che raramente supera i 900 euro si ottiene un computer portatile leggero, esteticamente accattivante e adatto sia al lavoro che al gioco.

Asus Rog Zephyrus- Se si desidera avere il massimo delle prestazioni in una scocca dal look aggressivo non si deve guardare più lontano del ROG Zephyrus. Le sue componenti sono al top, con processore Intel i7 di ultima generazione e una scheda video GeForce GTX 1080, il tutto in una scocca in alluminio leggera e un design avveniristico che abbandona in parte l’aspetto tipico dei portatili con il trackpad integrato nel tastierino numerico. Lo Zephyrus rappresenta un piccolo miracolo di ingegneria grazie a una tecnologia nota come Max-Q, che permette di inserire la stessa potenza di una scheda video (che in un computer fisso è più grande del portatile stesso) in una scocca di meno di 18 millimetri. Con questa potenza e uno schermo di elevata qualità con frequenza di aggiornamento a 120hz e tecnologia G-Sync (che impedisce che le immagini vengano “strappate” durante l’azione) il prezzo sale in modo non indifferente e le offerte per l’acquisto di questa macchina da gioco si aggirano attorno ai 2500 euro.

Fonte: tgcom24

