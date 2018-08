convertire video

Visualizzare i nostri video sui dispositivi mobile

Pubblicata il: 22/08/2018

Ogni giorno ci troviamo in contatto con centinaia di contenuti video, questi ci vengono inviati nei formati più svariati, allo stesso tempo siamo noi stessi a scaricarli, da servizi on demand o addirittura a realizzarli con i nostri filmati HD.

Il problema che si viene a creare e che molti riscontrano è però un eccesso di materiale che porta per prima cosa invadere i nostri hard disk, in secondo luogo con così tanto materiale e così tanti formati ci ritroviamo in certi casi impossibilitati a visualizzare i nostri filmati a causa di incompatibilità con alcuni dispositivi.

Formati diffusi come l’MKV occupano spesso molto spazio e sono poco supportati specialmente da determinati dispositivi e dai player che utilizziamo su smartphone, tablet e soluzioni alternative come le console portatili.

Ecco che per risolvere questo problema l’unica soluzione diventa convertire i file MKV in Mp4 o altri formati a nostra scelta.

L’Mp4, rimane spesso il formato più indicato proprio perché garantisce una pesantezza non eccessiva, che si presta quindi per creare una banca dati uniforme, e un supporto estremamente diffuso che difficilmente vedrà il nostro video bloccato su un dispositivo.

Come convertire i nostri file video utilizzando Movavi

Per convertire i file video che abbiamo nei più svariati codec, sarà necessario utilizzare un software di conversione, sfruttando un programma come Movavi, ci verrà messo a disposizione uno strumento di conversione molto semplice e intuitivo che ci offrirà la possibilità, in pochi click, di caricare il nostro filmato e vederlo convertito rapidamente nel codec che preferiamo.

Allo stesso tempo, se il nostro obiettivo è quello di ottenere file uniformi e di dimensioni ridotte, avremo la possibilità di selezionare vari elementi, in modo tale da rinunciare a un po’ di qualità per ottenere però un filmato molto più leggero, magari alleggerendolo semplicemente di quelle informazioni utili solo per schermi HD e 4K.

La possibilità di convertire a piacimento i nostri file audio-video ci dona una marcia in più, sia nella conservazione, che nella fruizione dei filmati che abbiamo accumulato nel tempo. La prossima volta che ci troveremo a viaggiare, o magari a aspettare in lunghe code e liste di attesa senza la possibilità di connetterci ad internet, potremo così avere la certezza di portare con noi, film serie, documentari, e tutti quei filmati che abbiamo realizzato personalmente e che vorremo vedere in movimento.

