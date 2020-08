Vodafone

Vodafone, sanzione da 2 mln per pratiche commerciali scorrette sul roaming marittimo

L'Antitrust sanziona Vodafone per pratiche commerciali scorrette sul roaming marittimo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/08/2020 - 00:28:59 Letto 356 volte

L'Antitrust sanziona Vodafone per pratiche commerciali scorrette sul roaming marittimo. Nel dettaglio alla società di Tlc è stata comminata una multa pari a 2 milioni di euro per l'assenza di informative adeguate e tempestive ai propri clienti circa l’addebito dei costi per la fornitura del servizio di roaming marittimo.

L'Antitrust ha sanzionato anche Telecom e Wind Tre per pratiche commerciali scorrette sulla fornitura del servizio di roaming marittimo. Nel dettaglio a Telecom Italia l'Authority ha imposto un'ammenda pecuniaria di 1,8 milioni di euro, per Wind Tre la sanzione ammonta a 1,35 mln per non aver fornito specifica informativa ai clienti sull'addebito - senza specifica richiesta degli utenti - del servizio di roaming marittimo durante la navigazione su tratte italiane su determinate navi.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!