''Web sommerso'': le insidie della comunicazione digitale, il bilancio della Polizia postale

Nell'era della comunicazione digitale non mancano le insidie: dalla pedopornografia alle minacce informatiche, dalle truffe finanziarie on line fino al cyber terrorismo...

Nell’era della comunicazione digitale non mancano le insidie: dalla pedopornografia alle minacce informatiche, dalle truffe finanziarie on line fino al cyber terrorismo.

Settori nei quali la Polizia Postale e delle Comunicazioni della Sicilia orientale ha operato nel corso del 2017.

Gli investigatori della polizia postale sono andati sotto copertura nel deep web ossia “web sommerso” portando a compimento 50 operazioni con l’arresto di sei persone e la denuncia di 46 di cui 15 per adescamento di minori.

Ma il web diventa spesso anche il luogo per la diffamazione, l’ingiuria, il furto dei dati personali, lo stalking, in totale sono stati 246 i casi trattati con la denuncia di 47 persone.

Riguardo la prevenzione la Polizia postale e in questo senso il 2017 ha segnato 28522 allarmi.

Nel settore economico e finanziario trattati 1885 casi con l’arresto di 8 persone e la denuncia di 246

Non è mancata l’attività di monitoraggio delle minacce terroristiche in rete che ha riguardato 1520 spazi web di propaganda islamica.

Per imparare a muoversi correttamente nel web la polizia postale ha pensato di fare formazione e assistenza alla sicurezza all’interno delle scuole, per combattere fenomeni di cyber bullismo, pedopornografia e via discorrendo

