truffa Whatsapp

WhatsApp: attenzione alle truffe legate al codice di attivazione

Nuova truffa che sta mietendo molte vittime, come denuncia la Polizia Postale, e legata ai codici di attivazione di Whatsapp.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/09/2020 - 09:38:05 Letto 393 volte

La Polizia Postale mette in guardia gli utenti dalle tante truffe, in particolare una che sta rapidamente prendendo piede, la sottrazione dell’account di Whatsapp.

Per attivare l’App di messaggistica Whatsapp sul proprio smartphone è necessario inserire un codice che viene inviato tramite SMS sul dispositivo. Tramite questa procedura i cybercriminali riescono a far recapitare alla vittima un SMS nel quale viene chiesto l’invio di tale codice facendo apparire come mittente il numero di telefono di un contatto presente in rubrica.

L’invio del codice permette agli stessi di poter attivare un nuovo Whatsapp su un dispositivo diverso ma riferito al numero telefonico della vittima prescelta che, di fatto, ne perde la “proprietà”.

CONSIGLI:

Non dare seguito a richieste di invio di alcun codice, tramite sms, anche se provenienti da contatti presenti in rubrica;

Non cliccare su eventuali link presenti negli SMS;

Attivare la cd. ”verifica in due passaggi” disponibile nell’area impostazioni- account” dell’App.

Non condividere mai il tuo codice di verifica WhatsApp con altre persone. Se qualcuno tenta di prendere controllo del tuo account, avrà bisogno che gli venga inviato il codice di verifica via SMS.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!