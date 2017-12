whatsapp

WhatsApp, dal 2018 cesserà il supporto su alcuni smartphone: ecco quali

Al termine di questo mese WhatsApp cesserà il supporto su diverse piattaforme mobile.

Pubblicata il: 10/12/2017

Al termine di questo mese WhatsApp cesserà il supporto su diverse piattaforme mobile. In pratica dopo il 31 dicembre del 2017 verrà cessato il supporto per BlackBerry OS, BlackBerry 10, Windows Phone 8.0 e versioni precedenti.

In realtà il supporto per queste piattaforme doveva terminare alla fine del 2016, ma poi Facebook ha deciso di estenderlo per qualche mese. Questa volta, però, sembra che non ci sia alcun ripensamento e, come riportato sul blog di WhatsApp, il supporto per le varie piattaforme sarà garantito secondo la seguente scaletta:

BlackBerry OS e BlackBerry 10 fino al 31 dicembre 2017

Windows Phone 8.0 e precedenti fino al 31 dicembre 2017

Nokia S40 fino al 31 dicembre 2018

Android versioni 2.3.7 e precedenti fino al 1 febbraio 2020

Questo non vuol dire che WhatsApp cesserà di funzionare, ma che non verrà più sviluppato per le piattaforme indicate dopo quelle date. Ovvero l’applicazione continuerà a funzionare, ma alcune funzioni potrebbero non essere più disponibili, così come non sarà possibile utilizzare quelle che verranno introdotte in futuro.

Inoltre, se si dovessero scoprire bug o altri problemi, sarebbe inutile aspettarsi un aggiornamento per risolverli. Se, quindi, utilizziamo WhatsApp nella vita di tutti i giorni o per lavoro, per essere sicuri che tutto continui a funzionare perfettamente, potremmo essere costretti a cambiare il nostro vecchio smartphone con uno nuovo.

