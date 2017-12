WhatsApp

WhatsApp dal 31 dicembre non funzionerà più su alcuni telefoni. Ecco quali

Con l’arrivo del nuovo anno non sarà più utilizzabile su alcuni vecchi modelli di telefonini WhatsApp.

Ad affermarlo è il blog ufficiale dell'applicazione, dove è possibile trovare un elenco dettagliato degli smartphone obsoleti: tra questi chi ha i sistemi operativi BlackBerry OS e BlackBerry 10, Windows Phone 8.0 e versioni precedenti dovrà, se possibile, aggiornarli.

Nella nota si legge: "Una decisione difficile da prendere ma quella giusta per fornire alle persone modi migliori per tenersi in contatto con amici, familiari e persone care attraverso WhatsApp. Se utilizzate uno dei dispositivi mobili interessati, consigliamo di aggiornare a un nuovo Android, iPhone, o Windows Phone".

Nell'elenco degli spegnimenti futuri rientrano i cellulari che adottano Android 2.3.7 e precedenti. La decisione, fanno sapere, è stata presa perché "queste piattaforme non offrono il tipo di performance necessario ad espandere le funzionalità della nostra applicazione in futuro".

