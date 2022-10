Whatsapp

Whatsapp down in Italia: l'app non invia e riceve messaggi

La maggior parte degli utenti non riesce a inviare e ricevere messaggi, altri riescono a inviare messaggi ma le spunte di ricezione e lettura avvenuta non assumono l'aspetto corretto.

Pubblicata il: 25/10/2022

WhatsApp, l'applicazione di messaggistica istantanea più usata in Italia, al momento non funziona. La maggior parte degli utenti non riesce a inviare e ricevere messaggi, altri riescono a inviare messaggi ma le spunte di ricezione e lettura avvenuta non assumono l'aspetto corretto.

"Siamo al corrente che alcune persone stanno avendo problemi ad inviare messaggi. Siamo al lavoro per ripristinare WhatsApp nel più breve tempo possibile": afferma un portavoce di Meta, la società proprietaria della piattaforma. Sono invece già migliaia invece le segnalazioni che arrivano da tutto il Paese e anche da altre nazioni. Su Twitter #Whatsappdown è in tendenza tra i più ricercati.

