Whatsapp: le insidie che si nascondono dietro lo stato ''on-line''

07/01/2018

Analizzando lo stato “online” di Whatsapp” è facile sapere quando un contatto è presente su WhatsApp e quando una persona si è collegata l'ultima volta.

A lanciare l'allarme sul suo blog è Rob Heaton, un ingegnere di software, secondo cui, basta costruire un'estensione per Chrome in grado di registrare le attività online dei propri contatti WhatsApp per scoprire se dormono o con chi stanno chattando.

Secondo il sistema dell’ingegnere monitorando l'attività su WhatsApp, si può sapere quando due contatti sono in linea in contemporaneamente, quindi dedurne che stanno conversando tra di loro, e in generale, tracciare le abitudini degli utenti, gli orari di accesso nell'arco delle 24 ore. Una buona possibilità per pubblicità mirate.

Heaton ci spinge a riflettere ancora una volta: fino a che punto siamo disposti a rinunciare alla nostra privacy? Per prima cosa dobbiamo prendere atto dei pericoli più o meno grandi a cui andiamo incontro.

