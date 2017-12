whatsapp

WhatsApp, novità per i messaggi vocali

C'è chi li ama e chi li odia, i messaggi vocali su Whatsapp, più immediati e veloci di quelli testuali, sono sempre più popolari.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/11/2017 - 14:35:01 Letto 1176 volte

C'è chi li ama e chi li odia, i messaggi vocali su Whatsapp, più immediati e veloci di quelli testuali, sono sempre più popolari. Fino ad oggi però per registrare gli audio da inviare era necessario tenere premuto con il dito per tutto il tempo l'icona del microfono. Un sistema considerato decisamente scomodo soprattutto nel caso di audiomessaggi lunghi. Ora è in arrivo una novità che piacerà a molti.

WhatsApp nella versione 2.17.81, con l'aggiornamento disponibile al momento per iOS, permette infatti di registrare un messaggio vocale più facilmente. Basta premere l'icona del microfono e scorrere verso l'alto per proseguire la registrazione senza continuare a toccare lo schermo per tutta la durata dell'audio.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!