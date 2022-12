Whatsapp, presto sarà possibile recuperare i messaggi eliminati per errore

Messaggi eliminati

Whatsapp, presto sarÓ possibile recuperare i messaggi eliminati per errore

Presto sarÓ possibile ripristinarli se si cambia idea entro 5 secondi.

Tra poco sarà possibile recuperare su WhatsApp i messaggi cancellati per errore. A darne notizia è WaBetaInfo che aggiunge come l'innovazione sia già in fase di test dall'agosto scorso. Con l'Accidental Delete, così si chiama, sarà possibile ripristinare i messaggi cancellati entro i 5 secondi, semplicemente cliccando 'Annulla'. Sarà disponibile sia per iOS che per Android, oltre che per la versione Desktop.

Fonte: Adnkronos

Fonte Immagine: Depositphotos

