WhatsApp, rivoluzione gruppi: ecco le nuove funzioni

Nel nuovo aggiornamento per iOS e Android implementato maggior controllo da parte degli amministratori, e aggiunte descrizioni generali dei gruppi per indicare argomenti chiave o linee guida

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/05/2018 - 14:58:52 Letto 390 volte

WhatsApp si aggiorna e nella nuova versione per iOS e Android implementa nuove funzionalità per le chat di gruppo.

Più potere agli amministratori: ora gli amministratori dei gruppi WhatsApp possono revocare il ruolo di amministratore ad altri partecipanti, e l'amministratore che ha creato il gruppo non può essere rimosso. A disposizione degli admin dei gruppi anche un nuovo strumento di controllo per limitare quali membri dei gruppi possono modificare l’oggetto, l’icona o la descrizione della chat.

Riepilogo rapido dei messaggi nella chat di gruppo: sulla falsariga di altri suoi competitor, come Telegram, WhatsApp sta lanciando la nuova funzionalità chiamata "Catch Up", che consente agli utenti di visualizzare un riepilogo dei messaggi in cui sono stati menzionati. Catch Up potrà essere richiamato con il simbolo "@" nell’angolo in basso a destra dello schermo.

Infine, altre modifiche alle chat di gruppo di WhatsApp per consentire agli utenti un'esperienza più completa: adesso è possibile inserire una descrizione generale del gruppo e indicare le linee guida o gli argomenti; la descrizione sarà condivisa con ogni nuovo membro del gruppo. Inoltre, adesso ogni utente può abbandonare ed eliminare un gruppo scegliendo di non esservi più riaggiunto.

