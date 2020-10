WhatsApp, si potranno silenziare per sempre le chat sgradite

WhatsApp

WhatsApp ha infatti deciso di far tacere per sempre le chat sgradite, introducendo una nuova opzione per liberare gli utenti.

Niente più notifiche dalle chat di gruppo che non ci interessano, ma da cui sarebbe problematico o quanto meno scortese uscire, né da quel conoscente che riempie i suoi contatti di foto e video più o meno divertenti.



WhatsApp ha infatti deciso di far tacere per sempre le chat sgradite, introducendo una nuova opzione per liberare gli utenti dai trilli inutili dello smartphone. Al momento, se si vuole silenziare una chat, si può scegliere la durata tra tre opzioni: farla tacere per otto ore, per una settimana o per un anno. Nelle scorse ore, però, WhatsApp ha twittato un'immagine che mostra un cambiamento nella terza opzione: al posto di "un anno", c'è la voce "per sempre".

L'intervento diventa quindi a tempo indeterminato. L'utente, come accade già adesso, potrà però ripensarci, e in qualsiasi momento potrà riattivare le notifiche della chat silenziata.

La novità è presumibilmente in fase di distribuzione, e arriverà a disposizione degli utenti con i prossimi aggiornamenti della app.

