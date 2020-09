social

YouTube lancia la sfida a TikTok: arriva ''Shorts''

Shorts consentirÓ di creare video di 15 secondi direttamente dallo smartphone, attraverso alcuni strumenti di editing e soprattutto la possibilitÓ di usare un brano come colonna sonora.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/09/2020 - 14:48:49 Letto 388 volte

Dopo Facebook, anche YouTube lancia la sfida a TikTok. La società di Google ha annunciato la sperimentazione di "Shorts", una sezione della piattaforma dedicata ai video brevi. La novità, spiega la compagnia in una nota, è in fase di test in India.

Shorts consente di creare video di 15 secondi direttamente dallo smartphone, attraverso alcuni strumenti di editing e soprattutto la possibilità di usare un brano come colonna sonora. Al momento sono 100mila le canzoni disponibili ma il catalogo - ha assicurato la società al sito The Verge - è in espansione.

Anche Facebook è corsa all'inseguimento del successo di TikTok, la popolare app cinese finita al centro del braccio di ferro tra Washington e Pechino. Il social di Mark Zuckerberg nelle scorse settimane ha infatti introdotto Reels, uno strumento di Instagram per creare video brevi con musica.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!