Educazione e rispetto

25 novembre, le scuole contro la violenza sulle donne: dalla memoria all'impegno concreto con ''Io ti prometto che...''

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani propone due iniziative simboliche negli istituti italiani: presidi della memoria, sedie vuote, promesse degli studenti e diffusione del numero antiviolenza 1522.

CNDDU

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, richiama la comunità scolastica e l’intera società civile a una riflessione profonda, lucida e non rituale su una piaga che continua a interrogare le nostre coscienze.

Istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1999 in memoria delle sorelle Mirabal, Patria, Minerva e Maria Teresa, attiviste dominicane brutalmente assassinate nel 1960 dal regime di Trujillo, questa ricorrenza ha squarciato nel corso dei decenni il velo del silenzio su realtà di sopraffazione e degrado morale a ogni latitudine.

Il 25 novembre ci ha narrato l’orrore dei delitti di Ciudad Juárez, una ferita che ha superato i confini del Messico rivelando la natura sistemica della violenza maschile.

Proprio per dare un nome preciso a questa realtà, nel 1992 la criminologa Diana H. Russell teorizzò il concetto di femicide (femmicidio), poi ampliato e coniato nella forma femminicidio (feminicidio) dall’antropologa messicana Marcela Lagarde. Non si tratta di un semplice omicidio, ma dell’annientamento fisico, psicologico e identitario della donna in quanto donna, frutto di una sovrastruttura culturale di matrice patriarcale che pretende di esercitare dominio e possesso.

A distanza di ventisette anni dall’istituzione di questa giornata, i numeri ci impongono il massimo rigore morale.

I report del Ministero dell’Interno e gli aggiornamenti di questi ultimi mesi, che contano oltre 60 donne uccise e più di cento tentati femminicidi dall’inizio del 2026, registrano sì una flessione statistica rispetto ai picchi degli anni passati, ma sarebbe un errore gravissimo esultare o abbassare la guardia. Anche una sola vita spezzata rappresenta una sconfitta per l’intera società, perché ci troviamo ancora nel pieno di una piaga sociale e culturale alimentata da migliaia di "reati spia", maltrattamenti, atti persecutori, violenze psicologiche ed economiche, che spesso restano sommersi tra le mura domestiche.

Da Giulia Cecchettin, Giulia Tramontano e Sara Campanella fino alle tragiche cronache di questi ultimi mesi, ogni nome resta una ferita aperta che ci vieta di distogliere lo sguardo.

Sul piano normativo, l’ordinamento italiano ha rafforzato nel tempo i propri strumenti di tutela, dall’inasprimento delle misure cautelari introdotto dal cosiddetto Codice Rosso rinforzato (Legge 168/2023), con l’uso obbligatorio del braccialetto elettronico, l’arresto in flagranza differita e l’ammonimento del questore, fino all’introduzione nel codice penale del reato autonomo di femminicidio (art. 577-bis c.p.), entrato in vigore nel dicembre 2025.

Eppure, la realtà continua a dimostrarci una verità amara. Gli strumenti di controllo e protezione, a partire dai braccialetti elettronici, mostrano ancora troppi limiti e criticità operative, e la sola repressione penale, per quanto necessaria, non basta a fermare la mano di chi è accecato dal delirio di possesso. Quando l’odio e l’incapacità di accettare la libertà altrui prendono il sopravvento, la minaccia della pena non funge da deterrente.

È qui che entra in gioco la necessità di una rivoluzione educativa, è qui che entra in gioco anche e soprattutto la scuola.

Il CNDDU rivolge come sempre un appello forte e accorato a tutti i colleghi docenti affinché continuino a credere con tenacia nell’importanza insostituibile della prevenzione educativa. Non dobbiamo stancarci di progettare e portare avanti negli istituti percorsi strutturati di Educazione civica ed educazione affettiva e relazionale, in piena coerenza con l’Obiettivo 5 dell’Agenda 2030, promuovendo incontri di sensibilizzazione con gli operatori dei Centri Antiviolenza, cineforum, letture condivise, mostre tematiche, laboratori teatrali e dibattiti aperti con psicologi, giuristi e forze dell’ordine.

Smontare gli stereotipi di genere e riconoscere i segnali della manipolazione affettiva fin dall’adolescenza è l’unico vero antidoto alla violenza.

Accanto alle attività didattiche già programmate e portate avanti nelle scuole a prescindere dalla ricorrenza del 25 novembre, il CNDDU invita tutti gli istituti italiani di I e II grado a trasformare gli spazi scolastici in luoghi di memoria attiva e assunzione di responsabilità, realizzando due gesti simbolici di alto valore

* Il Presidio della Memoria Viva all’ingresso della scuola.

Si propone l’allestimento di uno spazio dedicato composto da un banco, una giacca e un paio di scarpe rosse, una sedia con la locandina "Posto Occupato" e, subito alle loro spalle, il grande cartellone condiviso "Io ti prometto che...".

Davanti a questa installazione-monito dedicata a chi non può più occupare il proprio posto nel mondo, studenti e docenti saranno invitati a tracciare sul proprio viso un segno rosso, simbolo universale di lotta, vicinanza e rifiuto di ogni sopruso, e a trasformare l’emozione in un impegno concreto verso il futuro, scrivendo sul cartellone una promessa personale di rispetto, ascolto, parità e non-violenza nelle relazioni quotidiane.

* Nelle aule e sulle porte delle classi, l’attenzione che salva.

All’interno di ciascuna aula resterà una sedia vuota con la locandina "Posto Occupato", per ricordare ogni giorno che l’assenza di una sola donna è una ferita per l’intera comunità; sulle porte delle classi, invece, l’affissione del "Signal for Help" affiancato dal numero nazionale gratuito antiviolenza e antistalking 1522, attivo 24 ore su 24, e da un fiocchetto arancione, colore della campagna ONU Orange the World, permetterà di diffondere uno strumento silenzioso ma decisivo, capace di salvare una vita in pericolo.

Il CNDDU, come ogni anno, sarà lieto di raccogliere e pubblicare sul proprio portale istituzionale le fotografie dei presidi, i cartelloni delle promesse e gli elaborati didattici realizzati dalle classi, per dare voce e visibilità all’impegno civile delle nuove generazioni.

La vera misura della civiltà di un Paese si riconosce dalla sua capacità di educare alla libertà e al rispetto, rendendo finalmente inviolabile la dignità di ogni donna. Davanti al peso di tanto dolore, è umano sentire talvolta il bisogno di proteggersi, di spostare lo sguardo o di illudersi che il tempo basti da solo a sanare le ferite. Ma nessuna conquista è definitiva e nulla si risolve senza un impegno vigile, quotidiano e condiviso.

A chi vive ancora nel silenzio e nella paura, il CNDDU e la scuola italiana ripetono con determinazione che non è sola. A chi invece è stata strappata alla vita, scegliamo di restituire ogni giorno la parola, dando voce a chi non può più parlare, a chi non può più cantare...

«Io canto le donne prevaricate dai bruti

la loro sana bellezza,

la loro “non follia”

il canto di Giulia io canto...»

#25novembre

#IoTiPromettoChe