CERCA:
venerdì10 ottobre 2025, 04:28
CERCA:
Avviso 7 Sicilia

Avviso 7 Sicilia bloccato, Sindacati Sicilia: ''Pasticcio click day, fondi e attività a rischio''

FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA e SNALS Sicilia denunciano i continui rinvii dell'Avviso 7 seconda edizione: piattaforme bloccate, rischio perdita fondi FSE e PNRR, cittadini senza corsi gratuiti.
di Palermomania.it
|
Pubblicata il: 16/09/2025 - 09:29
|
Scuola
Immagine di jcomp su Freepik

“Abbiamo appreso dell’ennesimo rinvio dei corsi dell’Avviso 7 seconda edizione. La piattaforma predisposta è nuovamente bloccata. Adesso la Sicilia rischia seriamente di perdere i fondi per gli Avvisi 6 e 7 destinati ai disoccupati e ai percettori di reddito d’inclusione rischiando anche di non arrivare per tempo a certificare la spesa FSE e PNRR entro il 31/12/2025 e dopo di che non basteranno più le scuse per giustificare l’ingiustificatibile”. Lo affermano Michele Vivaldi, Honorè Federico e Ninni Panzica, Clelia Casciola, responsabili regionali per la formazione professionale rispettivamente di FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL Scuola RUA, SNALS Sicilia.

“Servirebbe il genio di Carlo Emilio Gadda e la sua arte – spiegano – per trovare una soluzione ad un giallo tutto siciliano, ma è necessario fare un passo indietro. Il 30 aprile sul sito dell’Assessorato all’Istruzione e Formazione Professionale viene pubblicato la seconda finestra dell’Avviso 7, dopo appena 17 minuti è ritirato, ufficialmente per la presenza di refusi ed errori. Nell’edizione definitiva, pubblicata a fine luglio il testo era sostanzialmente uguale all’avviso pubblicato in precedenza. La prima domanda scomoda che poniamo: sono state esercitate pressioni da qualche Ente datoriale per cambiare l’Avviso 7 seconda edizione e le regole di accesso alla piattaforma?”.

“Ricordiamo che – continuano i rappresentanti sindacali – la prima finestra dell’Avviso 7 si è svolta senza intoppi: una piattaforma efficiente, conosciuta dagli operatori, e i corsi hanno ampiamente coperto tutto il territorio siciliano. Pertanto non si comprende come l’amministrazione abbia sentito la necessità di cambiare le modalità di accesso dell’avviso. Sarebbe gravissimo pensare se in Sicilia oggi dopo gli scandali avutosi negli anni precedenti venisse fuori che ancora oggi vi è l’esistenza di gruppi di pressione capaci di tenere sotto scacco il sistema della formazione professionale”.

“Le continue sospensioni – argomentano – linee guide pubblicate la sera prima dell’apertura della piattaforma informatica stanno rappresentando un punto di non ritorno e il fallimento dello stesso avviso. Tra continui rinvii la formazione professionale è piombata in una confusione indescrivibile con continue proroghe, piattaforme che collassano, tutto a danno dei cittadini che attendono i corsi gratuiti fermi al palo”.

“Seconda domanda: chi pagherà per l’imbarazzante gestione di Sicilia Digitale? Le piattaforme che gestiscono le progettazioni esecutive e non solo sono gestite da Sicilia Digitale, una società che, nonostante l’ovvia e scontata assunzione di responsabilità sui rinvii, dimostra quotidianamente inefficienza gestionale e di programmazione con continui e insostenibili malfunzionamenti, blocchi di sistema e fallimenti”.

“Terza domanda: è tollerabile che nel 2025, in un mondo che utilizza le intelligenze artificiali nei più svariati ambiti, in Sicilia non si possa programmare una piattaforma che regga l’afflusso massivo dei dati immessi?”

“Siamo di fronte ad uno scenario desolante - denunciano le organizzazioni sindacali di categoria - che mortifica la mole di lavoro svolta degli operatori del settore, molti dei quali hanno rinunciato alle proprie ferie estive, che annichilisce chi ancora crede in una formazione professionale trasparente, libera da intromissioni di lobby, potentati, gruppi di potere e comitati d’affari, che umilia i cittadini in attesa di corsi che permettano loro l’accesso al reddito d’inclusione e getta un’ombra pesante su un settore che da possibile volano di progresso e opportunità è ridotto a vittima da predare”.

“Chiediamo che l’amministrazione regionale – concludono le organizzazioni sindacali – congiuntamente all’assessore al ramo, si faccia carico di convocare con la massima urgenza un tavolo di confronto tra le parti sindacali e datoriali, al fine di trovare eventuali soluzioni di carattere d’urgenza che possano dare un stabilità al settore, risposte certe su questo spettacolo indecoroso, che da giallo alla Gadda rischia di tramutarsi in tragedia o peggio in farsa”.

 
Letto: 1240 volte
  Avviso 7 Siciliacorsi formazione professionale Siciliafondi FSE PNRRSicilia Digitale malfunzionamentisindacati scuola Siciliaformazione disoccupati Siciliacorsi gratuiti Avviso 7click daySicilia

Leggi anche

Scuola Franchetti
Scuola Franchetti, conclusi i lavori di ripristino: consegnate le chiavi alla Dirigente Scolastica
alunni disabili
Scuole senza personale specializzato per gli alunni disabili: Lettera della Flc Cgil Palermo al Prefetto
solidarietà
Palermo, donati libri e materiale scolastico all'Ic Falcone dello Zen: l'iniziativa della Flc Cgil
Carta della Cultura
Al via la ''Carta della Cultura'': 100 euro per l'acquisto di libri, ecco come richiederla
solidarietà
Allo Sperone Pertini di Palermo libri e zaini in dono: la solidarietà unisce scuola e territorio
alunni disabili
Cisl: ''Senza assistenti igienico-sanitari a scuola negati i diritti degli alunni con disabilità''
assistenza alunni disabili
Palermo, ancora ritardi nell'assistenza specialistica per alunni disabili. La denuncia della Flc Cgil: ''Le forze politiche destinino le giuste risorse ai Comuni''
studio multilingue
Metodi semplici per gestire materiali di studio in diverse lingue
Articoli più letti
  • Oggi
  • Settimana
  • Mese

Nessuna news presente oggi!

scioperi
Servizi ambientali, la Fit Cisl Sicilia conferma lo sciopero del 17 ottobre: ''Trattativa per il rinnovo del contratto inaccettabile''
Good Bikers Fest
Good Bikers Fest 2025, a Mondello altre 1500 motociclisti per dire ''No alla violenza sulle donne''
fiume Oreto
Rifiuti lungo il fiume Oreto, la Commissione Mare e Coste chiede la bonifica immediata
via Maqueda
Crollo in via Maqueda, sei negozi chiusi: CNA Palermo chiede interventi urgenti
Sciopero generale
Sciopero generale Cgil a Palermo, Ridulfo: ''Il dovere di essere tutti attivisti come i volontari sulle barche e di scendere in piazza in difesa di Flotilla e per Gaza''
Festa dei Nonni
Festa dei Nonni 2025: origini, significato e idee per sorprendere i nonni il 2 ottobre
scioperi
Servizi ambientali, la Fit Cisl Sicilia conferma lo sciopero del 17 ottobre: ''Trattativa per il rinnovo del contratto inaccettabile''
Bonus Sociale Idrico
Amap: accordo con Poste Italiane per il Bonus Sociale Idrico anche agli utenti condominiali

In Primo Piano

fiume Oreto
fiume Oreto
Rifiuti lungo il fiume Oreto, la Commissione Mare e Coste chiede la bonifica immediata
Rifiuti
Rifiuti
Rifiuti abbandonati da oltre 10 giorni in via Serradifalco: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente
degrado
degrado
Fermata Amat ''Villa Tasca'' nel degrado: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente
Marciapiede sprofondato
Marciapiede sprofondato
Marciapiede sprofondato in via Tevere: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente per la sicurezza dei pedoni

La parola alla città

Rifiuti
Rifiuti
Rifiuti abbandonati da oltre 10 giorni in via Serradifalco: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente
degrado
degrado
Fermata Amat ''Villa Tasca'' nel degrado: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente
Marciapiede sprofondato
Marciapiede sprofondato
Marciapiede sprofondato in via Tevere: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente per la sicurezza dei pedoni

Appuntamenti

October Books and Events
October Books and Events
Gangi celebra l''October Books and Events'': un mese tra libri, arte e cultura
Artigianato in teatro
Artigianato in teatro
''Artigianato in teatro'': al Cineteatro Colosseum di Palermo due giornate dedicate a cultura, creatività e solidarietà
Teatro
Teatro
Palermo, al via la nuova stagione teatrale ''Scenari Apparte'' al Teatro Apparte: si parte con ''Lu curtigghiu di li raunisi''

Opinioni a confronto

Giunta Lagalla
Giunta Lagalla
Il fallimento della giunta Lagalla: Aldo Penna solleva dubbi sui ritardi dei progetti ''bandiera'' e sulle emergenze cittadine
di Aldo Penna
ripartenza di settembre
ripartenza di settembre
Fine vacanze e ripartenza di settembre: l'Italia riparte tra scuola, lavoro e nuove sfide economiche
di Palermomania.it
sanità digitale Sicilia
sanità digitale Sicilia
Il ticket sanitario si può pagare online, ma la ricetta va ancora timbrata: in Sicilia la digitalizzazione è solo sulla carta
di Palermomania.it
suicidio assistito
suicidio assistito
Don Aldo Buonaiuto: ''Durante l'Anno Santo dedicato alla speranza, in Italia qualcuno pensa a come spegnere la vita''
di Don Aldo Buonaiuto