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Diritto allo studio

Borse di studio Ersu Palermo 2026/2027, quasi 20mila domande: Giordano punta alla copertura totale e annuncia i primi pagamenti

L'Ersu Palermo rassicura gli studenti dopo le preoccupazioni sulle graduatorie. Già avviati gli anticipi per le matricole in regola, mentre l'ente punta a garantire il beneficio al 100% degli idonei, come avvenuto negli ultimi cinque anni.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 09/11/2026 - 14:39
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Scuola
Ersu Palermo

L'Ersu Palermo punta a garantire la copertura del 100% delle borse di studio anche per l'anno accademico 2026/2027, nonostante il forte aumento delle richieste, che sfiorano quota 20mila domande valide. L'ente regionale per il diritto allo studio universitario interviene per chiarire la situazione dopo le preoccupazioni emerse sulle prime graduatorie e annuncia che sono già iniziati i pagamenti anticipati per alcune matricole.

A rassicurare studenti e famiglie è il presidente dell'Ersu Palermo, Giuseppe Giordano, che definisce infondati gli allarmismi legati a una presunta mancata copertura dei benefici.

Borse di studio, già partiti gli anticipi per le matricole

L'ente ha avviato l'erogazione della prima tranche della borsa di studio agli studenti iscritti al primo anno per i quali risultano già verificati i requisiti economici e completate le procedure di iscrizione universitaria.

Si tratta di pagamenti anticipati rispetto alla scadenza ordinaria della prima rata, prevista entro dicembre 2026.

Secondo l'Ersu, le graduatorie pubblicate la scorsa settimana rappresentano soltanto la fase iniziale del procedimento amministrativo e non indicano il numero definitivo degli studenti che riceveranno il beneficio.

Negli ultimi cinque anni, l'ente ha garantito il pagamento al 100% degli aventi diritto, soddisfacendo ogni anno le richieste di circa 15mila studenti idonei.

Le risorse previste per finanziare le borse

Per raggiungere la copertura totale anche nel 2026/2027, l'Ersu conta sull'acquisizione progressiva di risorse provenienti da diverse fonti.

Dal Ministero dell'Università è già in pagamento uno stanziamento di 17,29 milioni di euro.

Ulteriori finanziamenti arriveranno dalla tassa regionale per il diritto allo studio, pari a 140 euro per ciascuno dei circa 50mila studenti iscritti alle istituzioni universitarie e AFAM della Sicilia occidentale afferenti all'Ersu Palermo.

Un ulteriore contributo potrà arrivare dalla Regione Siciliana, attraverso la prossima manovra finanziaria. Per l'anno accademico precedente, la Regione aveva stanziato 46 milioni di euro a livello regionale.

Giordano: «Negli ultimi cinque anni nessuno studente idoneo è rimasto indietro»

Il presidente Giuseppe Giordano invita a non interpretare le prime graduatorie come definitive.

«È fondamentale non alimentare allarmismi ingiustificati basati su dati parziali e/o provvisori, che fotografano solo la fase iniziale di un procedimento complesso che si conclude entro il mese di aprile», dichiara.

«I numeri parlano chiaro: negli ultimi cinque anni nessuno studente idoneo è rimasto indietro», aggiunge il presidente, ribadendo l'obiettivo di garantire il beneficio a tutti gli aventi diritto.

Giordano richiama inoltre la collaborazione con il Ministero dell'Università, gli atenei e il governo regionale guidato da Renato Schifani, sottolineando il ruolo dell'assessore Mimmo Turano.

«Abbiamo già avviato l'anticipo dei pagamenti per le matricole con posizione già definita, proprio per dare un segnale concreto di vicinanza e tempestività a chi inizia il proprio percorso universitario», conclude.

L'Ersu conferma infine la disponibilità al confronto con le rappresentanze studentesche, mentre prosegue l'iter amministrativo per lo scorrimento delle graduatorie.

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Fonte: Ersu Palermo
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