Giornata Mondiale Diabete

Diabete a scuola, il CNDDU chiede controlli nazionali e personale formato: ''La sicurezza degli studenti non può dipendere dal caso''

In occasione del 14 novembre, il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani sollecita procedure chiare per gli studenti con diabete di tipo 1 e una verifica nazionale entro giugno 2027. Richiesta anche la pubblicazione dei risultati e delle criticità ancora irrisolte.

CNDDU

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, in occasione della Giornata Mondiale del Diabete del 14 novembre 2026, richiama l'attenzione delle istituzioni scolastiche sulla distanza ancora esistente tra i progressi nella conoscenza e nella gestione della malattia e la capacità del sistema educativo di garantire condizioni adeguate di sicurezza, autonomia e partecipazione agli studenti interessati.

La ricorrenza non può limitarsi alla promozione di corretti stili di vita o alla diffusione di informazioni sanitarie. Occorre affrontare le criticità organizzative che possono compromettere la gestione quotidiana del diabete nelle scuole, soprattutto quando l'applicazione delle procedure dipende dalla preparazione dei singoli operatori, dalla disponibilità delle famiglie o dall'efficacia del coordinamento con i servizi sanitari. L'esistenza di indicazioni operative non costituisce, di per sé, una garanzia della loro effettiva attuazione.

Particolare attenzione merita la condizione degli studenti con diabete di tipo 1, patologia autoimmune non riconducibile a comportamenti alimentari scorretti. Il monitoraggio glicemico, l'utilizzo dei dispositivi tecnologici e la gestione delle eventuali emergenze richiedono procedure chiare e personale adeguatamente informato. Anche disposizioni scolastiche ordinarie, come le limitazioni all'uso dei dispositivi elettronici o la rigidità nell'organizzazione delle attività didattiche e sportive, devono essere applicate tenendo conto delle necessità sanitarie documentate. Non è accettabile che uno studente subisca restrizioni o penalizzazioni per carenze organizzative prevedibili.

Il CNDDU richiama inoltre la necessità di superare un'educazione alimentare fondata su messaggi semplicistici, che rischiano di alimentare disinformazione e stigmatizzazione. Distinguere le differenti forme di diabete, comprendere i fattori di rischio modificabili e analizzare l'influenza delle condizioni sociali ed economiche sulle abitudini quotidiane rappresentano obiettivi educativi che richiedono rigore scientifico e continuità didattica.

Il CNDDU ritiene indispensabile che la gestione del diabete non venga affidata a soluzioni occasionali. La collaborazione tra scuole, famiglie e servizi sanitari deve assicurare procedure individualizzate, formazione del personale e continuità delle misure previste anche in caso di sostituzione degli insegnanti o trasferimento degli studenti. Non si tratta di attribuire ai docenti competenze sanitarie improprie, ma di definire responsabilità organizzative precise, evitando che eventuali inefficienze ricadano sulle famiglie.

Per queste ragioni, il CNDDU chiede al Ministero dell'Istruzione e del Merito, in raccordo con il Ministero della Salute e con le amministrazioni regionali, di promuovere una ricognizione nazionale sull'effettiva applicazione delle procedure di gestione del diabete nelle istituzioni scolastiche, da concludere entro il 30 giugno 2027. Entro il successivo 30 settembre dovrebbero essere resi pubblici, in forma aggregata e nel rispetto della riservatezza, i dati relativi agli istituti coinvolti, alla formazione realizzata, alle misure organizzative disponibili e alle criticità ancora irrisolte.

La Giornata Mondiale del Diabete deve diventare un'occasione di verifica delle responsabilità istituzionali, non una semplice ricorrenza celebrativa. Il CNDDU propone pertanto che il 14 novembre 2027 rappresenti una prima scadenza pubblica per valutare i risultati degli interventi correttivi, attraverso indicatori concreti e confrontabili.

La questione non è quante scuole dichiarino attenzione al problema, ma quante siano effettivamente preparate ad affrontarlo. Ogni carenza rilevata deve avere un responsabile individuabile, una soluzione programmata e tempi certi di attuazione. Il CNDDU ritiene che non sia più sufficiente documentare ciò che le istituzioni intendono fare: occorre rendere verificabile ciò che hanno realmente risolto. Quando è in gioco la sicurezza degli studenti, una criticità conosciuta e lasciata senza risposta non è soltanto un problema organizzativo, ma il segno di una responsabilità istituzionale non adeguatamente esercitata.