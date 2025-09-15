CERCA:
Inizio anno scolastico a Palermo: il sindaco Lagalla visita le scuole Mantegna-Bonanno e Rita Levi Montalcini

Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha visitato le scuole Mantegna-Bonanno e Rita Levi Montalcini per l'avvio dell'anno scolastico, rivolgendo un augurio a studenti, insegnanti e famiglie.
Comune di Palermo

Con l’avvio del nuovo anno scolastico, Palermo ha accolto il ritorno tra i banchi di migliaia di studentesse e studenti. Il sindaco Roberto Lagalla, accompagnato dall’assessore Aristide Tamajo, ha preso parte alla cerimonia di apertura recandosi prima all’Istituto comprensivo Mantegna-Bonanno di via Pitrè e successivamente alla scuola Rita Levi Montalcini di Borgo Nuovo.

Nel suo messaggio, il primo cittadino ha rivolto un augurio ai giovani: «Vi auguro di essere curiosi, critici, capaci di ascoltare e di scegliere. La scuola è il primo luogo in cui si impara a essere cittadini».

Lagalla ha ringraziato docenti e personale scolastico «per l’impegno quotidiano, spesso silenzioso ma decisivo» e ha invitato le famiglie a essere parte attiva del percorso educativo».

Il sindaco ha infine sottolineato l’impegno dell’Amministrazione comunale per rendere gli edifici scolastici più accoglienti e sicuri, ribadendo che «nessun edificio, per quanto moderno, vale quanto la qualità delle relazioni umane che si vivono al suo interno».

Fonte: Comune di Palermo
