Sicurezza digitale

Intelligenza artificiale nelle scuole, il CNDDU incalza Valditara: ''Servono regole nazionali e controlli sui fornitori''

Dopo il parere favorevole del Garante Privacy sullo schema di decreto per l'uso dell'IA nelle scuole, il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani chiede standard comuni, assistenza specialistica e verifiche indipendenti. Al ministro Valditara la richiesta di un piano operativo entro 90 giorni.

Generata con IA

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani interviene sul parere favorevole espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento n. 787 del 20 ottobre 2026, relativo allo schema di decreto sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle istituzioni scolastiche. Il pronunciamento rappresenta un passaggio importante nella definizione delle condizioni di impiego delle nuove tecnologie, ma le osservazioni dell'Autorità sollevano una questione che merita una risposta politica e amministrativa precisa: le garanzie previste sulla carta rischiano di perdere efficacia quando la loro concreta applicazione viene affidata a istituzioni scolastiche prive di adeguati strumenti di verifica e supporto specialistico.

Il CNDDU ritiene particolarmente significativo che il Garante, pur esprimendo una valutazione favorevole, abbia richiamato la necessità di orientare le scuole nella scelta dei fornitori, definire standard comuni e valutare l'attivazione di un servizio di assistenza dedicato. Non si tratta di osservazioni marginali, ma di indicazioni che investono direttamente la sostenibilità del modello organizzativo. L'autonomia scolastica non può diventare il presupposto per una frammentazione delle garanzie, né può giustificare il trasferimento sui dirigenti e sul personale docente di valutazioni tecnologiche che richiedono competenze altamente specialistiche.

Un aspetto particolarmente delicato riguarda la pseudonimizzazione delle utenze, prevista dall'allegato tecnico esaminato dall'Autorità. La separazione tra identità degli studenti e informazioni utilizzate dai sistemi costituisce una misura di protezione rilevante, ma non equivale all'anonimato e non elimina ogni possibilità di identificazione indiretta. Anche contenuti apparentemente privi di riferimenti personali possono rivelare informazioni attraverso il contesto, la combinazione dei dati o le caratteristiche delle richieste formulate. La sicurezza, pertanto, non può essere valutata esclusivamente sulla base dell'architettura dichiarata dai fornitori: deve essere verificabile anche durante il funzionamento effettivo delle piattaforme.

Il problema diventa ancora più serio quando l'intelligenza artificiale entra nei processi didattici. La capacità di generare testi, suggerire percorsi personalizzati o analizzare prestazioni scolastiche può produrre vantaggi, ma introduce anche il rischio di attribuire attendibilità educativa a risultati che rimangono probabilistici, talvolta inesatti e difficilmente ricostruibili. Un sistema capace di formulare risposte convincenti non è necessariamente in grado di riconoscere le difficoltà cognitive di uno studente, né di distinguere una lacuna temporanea da una condizione che richiede un intervento pedagogico specifico. L'eventuale utilizzo di queste elaborazioni per orientare giudizi, aspettative o decisioni didattiche deve essere sottoposto a un controllo particolarmente rigoroso.

Vi è inoltre una criticità che rischia di rimanere ai margini del dibattito pubblico: la progressiva dipendenza delle scuole dalle piattaforme commerciali sulle quali esse esercitano un controllo limitato. Aggiornamenti dei modelli, modifiche delle condizioni di servizio, variazioni dei costi e difficoltà di trasferimento dei materiali possono incidere sulla continuità delle attività scolastiche. Se la scelta tecnologica viene compiuta senza una valutazione della sostenibilità nel tempo, l'investimento iniziale può trasformarsi in un vincolo organizzativo ed economico difficilmente reversibile. Il rapporto con i fornitori deve quindi essere governato attraverso criteri pubblici e verificabili, non attraverso la semplice accettazione delle condizioni predisposte dalle aziende.

Alla luce di tali considerazioni, il CNDDU chiede al ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, di dare seguito alle osservazioni del Garante attraverso la predisposizione di uno standard nazionale operativo per la valutazione preventiva dei sistemi destinati alle scuole. Lo strumento dovrebbe comprendere requisiti tecnici minimi, clausole contrattuali uniformi, modalità di controllo degli aggiornamenti e condizioni chiare per la conservazione, la cancellazione e la portabilità dei dati. A esso dovrebbe affiancarsi un servizio nazionale di assistenza specialistica, capace di fornire alle istituzioni scolastiche risposte documentate anche nelle controversie con i fornitori, senza alterare la distribuzione delle responsabilità prevista dalla disciplina vigente.

Il CNDDU propone inoltre che le sperimentazioni contemplate nello schema di decreto siano accompagnate da valutazioni indipendenti sull'effettiva utilità didattica delle soluzioni adottate. Occorre misurare se tali strumenti migliorino realmente l'apprendimento, quali conseguenze producano sull'autonomia degli studenti e in che misura incidano sul lavoro degli insegnanti. I risultati, compresi quelli negativi, dovrebbero essere resi pubblici in forma aggregata, affinché le successive scelte di investimento siano fondate su evidenze e non sulle promesse commerciali dei produttori.

La questione centrale, infatti, non è stabilire quanto rapidamente l'intelligenza artificiale possa entrare nelle scuole, ma impedire che la rapidità della sua diffusione preceda la capacità delle istituzioni di valutarne gli effetti. Il parere favorevole del Garante riguarda uno specifico schema di decreto e non costituisce una certificazione generalizzata dell'affidabilità delle piattaforme disponibili sul mercato. Confondere questi due piani significherebbe attribuire al pronunciamento dell'Autorità una portata che non possiede.

Per il CNDDU è quindi necessario un passaggio ulteriore, che non può essere rinviato a una fase successiva di diffusione delle tecnologie. Si chiede al ministro Giuseppe Valditara di rendere pubblico, entro novanta giorni, un programma operativo che individui le strutture responsabili del supporto alle scuole, i tempi di predisposizione dello standard nazionale e i criteri con cui saranno valutate le sperimentazioni. Prima dell'estensione su larga scala delle soluzioni di intelligenza artificiale, devono essere disponibili strumenti comuni di verifica e condizioni organizzative adeguate. Senza questo passaggio, il rischio non è soltanto quello di un'innovazione disomogenea, ma di un sistema nel quale le decisioni strategiche vengono assunte a livello centrale mentre gli oneri della loro gestione ricadono sui singoli istituti. È questa asimmetria che il ministro è chiamato a correggere, con impegni verificabili e scadenze pubbliche.