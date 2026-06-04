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commissioni Maturità 2026

Maturità 2026, online le commissioni d'esame: coinvolti oltre 527 mila studenti

Online sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito le commissioni della Maturità 2026. Coinvolti oltre 527 mila studenti in tutta Italia. Prima prova il 18 giugno, seconda il 19.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 04/06/2026 - 15:53
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Scuola
Depositphotos

È iniziato ufficialmente il conto alla rovescia per la Maturità 2026. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato oggi le commissioni dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, consultabili attraverso il motore di ricerca disponibile sul portale ministeriale.

Sono complessivamente 527.607 gli studenti che affronteranno gli esami quest’anno, di cui 513.479 candidati interni e 14.128 candidati esterni. Le commissioni istituite sono 13.989, per un totale di 27.884 classi coinvolte.

Per quanto riguarda la distribuzione degli studenti per indirizzo di studio, i licei si confermano il percorso con il maggior numero di candidati, pari a 273.854 studenti. Seguono gli istituti tecnici con 167.136 candidati e gli istituti professionali con 86.617 studenti.

Le commissioni d’esame saranno composte da un presidente esterno, due commissari esterni e due commissari interni, secondo il modello previsto dal Ministero.

La pubblicazione delle commissioni rappresenta una delle tappe più attese dagli studenti in vista dell’Esame di Stato. Il calendario delle prove prevede l’avvio giovedì 18 giugno alle ore 8.30 con la prima prova scritta di Italiano, comune a tutti gli indirizzi di studio. Il giorno successivo, venerdì 19 giugno, si svolgerà la seconda prova scritta, differenziata in base al percorso scolastico frequentato.

Successivamente sarà la volta del colloquio orale, che coinvolgerà quattro discipline e sarà finalizzato ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi, culturali e professionali previsti dal percorso di studi, oltre al livello di maturità e consapevolezza acquisito dagli studenti.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha inoltre reso disponibile una sezione informativa dedicata agli Esami di Stato 2026, pensata per supportare studenti, famiglie e personale scolastico durante tutte le fasi dell’esame.

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Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito
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