Educazione alla legalità

Palermo, Costituzione e legalità all'Istituto Seneca: gli studenti incontrano due ex sottufficiali dei Carabinieri

Secondo incontro del progetto promosso dall'U.I.R. APS Palermo in collaborazione con l'Istituto Paritario Seneca. Circa 50 studenti hanno partecipato alle lezioni di Giovanni Magrì e Salvo Martorana, tra valori costituzionali e testimonianze sulla figura di Paolo Borsellino.

Si è svolto presso l’Istituto Paritario Seneca di Palermo il secondo incontro del progetto di formazione scuola-lavoro “Costituzione e Legalità”, promosso nell’ambito della convenzione stipulata tra l’istituto e l’U.I.R. APS Palermo.

L’iniziativa mira a sensibilizzare le nuove generazioni sui valori costituzionali, sul rispetto delle istituzioni, sulla responsabilità individuale e sull’importanza di una cittadinanza consapevole e attiva.

La mattinata si è aperta con l’ascolto dell’Inno nazionale e dell’Inno dell’U.I.R. APS. A seguire è intervenuto Nicola Barretta, vicepresidente coordinatore per la Regione Sicilia e delegato territoriale dell’area metropolitana di Palermo, che ha introdotto la relazione dell’avvocato Giovanni Magrì, socio dell’associazione e luogotenente dei Carabinieri in congedo.

La lezione, dedicata all’articolo 54 della Costituzione, ha affrontato i temi della legalità, della responsabilità e dell’etica pubblica, coinvolgendo circa 50 studenti in un confronto sugli argomenti trattati.

La testimonianza di Salvo Martorana su Paolo Borsellino

La seconda parte dell’incontro si è aperta con la proiezione di un documentario sulla vita professionale e umana del magistrato Paolo Borsellino.

Successivamente è intervenuto il professore Salvo Martorana, luogotenente dei Carabinieri in congedo, già componente della sezione investigativa antimafia e addetto alla tutela personale di Borsellino.

Martorana ha ripercorso la propria esperienza al fianco del magistrato, condividendo ricordi e testimonianze dirette del suo impegno quotidiano e del sacrificio compiuto in nome della giustizia.

«Il magistrato dott. Paolo Borsellino, grande eroe della nostra amata Italia, ha dato tutto per la ricerca della verità a favor della legalità», ha sottolineato Nicola Barretta, esprimendo gratitudine e riconoscenza nei confronti del magistrato e dei suoi familiari.

«L’UIR APS lo ricorderà sempre, veicolando la sua memoria alle future generazioni», ha aggiunto Barretta, rivolgendo un riconoscimento anche agli uomini dell’Arma dei Carabinieri e alle autorità di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza impegnate quotidianamente nella ricerca della verità e della giustizia.