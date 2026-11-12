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Formazione e benessere

Scacchi e attività fisica, a Palermo nasce ''CorpoMente'': 40 ore di formazione gratuita per gli studenti universitari

Sabato 14 novembre la presentazione del progetto promosso dall'ASD Matti per gli Scacchi con il contributo dell'ERSU Palermo. Fino a 50 partecipanti tra universitari e studenti AFAM della Sicilia occidentale. Ospite speciale il grande maestro Alessio Valsecchi.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 12/11/2026 - 09:11
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Scuola
Ersu Palermo

Scacchi e attività fisica si incontrano a Palermo con ''CorpoMente'', il nuovo progetto formativo rivolto agli studenti universitari e delle istituzioni AFAM della Sicilia occidentale. L'iniziativa, promossa dall'ASD Matti per gli Scacchi con il contributo dell'ERSU Palermo, propone un percorso gratuito che unisce allenamento mentale, movimento e socializzazione.

La presentazione si svolgerà sabato 14 novembre 2026, dalle 10:30 alle 12:30, nella Sala Joe Petrosino della Residenza Universitaria Casa del Goliardo, in vicolo Sant'Uffizio 13/15, nei pressi di piazza Marina.

Ospite speciale dell'incontro sarà il grande maestro di scacchi Alessio Valsecchi.

Un percorso gratuito tra scacchi e attività fisica

Il progetto, sostenuto nell'ambito di ErsuFestival 2026, prevede 20 incontri formativi di due ore ciascuno, per un totale di 40 ore, dedicati alla pratica degli scacchi e all'attività fisica.

Potranno partecipare gratuitamente fino a 50 studenti universitari e AFAM, regolarmente iscritti e appartenenti al bacino di ERSU Palermo, suddivisi in due corsi, uno di livello base e uno avanzato.

L'obiettivo è offrire un'esperienza formativa alternativa, capace di favorire l'acquisizione di nuove competenze attraverso il gioco, il movimento e la condivisione.

«Con CorpoMente l'ERSU Palermo promuove un modello di formazione che attraverso gli scacchi unisce benessere, inclusione e crescita delle competenze, valorizzando percorsi capaci di coinvolgere concretamente le studentesse e gli studenti universitari», dichiara Giuseppe Giordano, presidente dell'ERSU Palermo.

«Il contributo nell'ambito di ErsuFestival 2026 conferma l'attenzione dell'Ente verso iniziative innovative e ad alto valore educativo, che mettono al centro la partecipazione e l'opportunità di sviluppo anche attraverso linguaggi e attività non convenzionali che consentono anche di fare interagire i giovani tra di loro», aggiunge Giordano.

La presentazione e gli ospiti

Ad aprire i lavori saranno il presidente dell'ERSU Palermo, Giuseppe Giordano, e il presidente dell'ASD Matti per gli Scacchi, Antonio Manganiello.

Interverranno la coordinatrice del progetto Angelica Tantillo, gli istruttori di scacchi della Federazione Scacchistica Italiana Francesco Lupo e Alberto Gueci, e l'istruttrice di boxe-atletica Alessandra Giglio.

Le conclusioni saranno affidate al direttore dell'ERSU Palermo, Ernesto Bruno.

Calendario degli incontri e iscrizioni

Il primo appuntamento per i partecipanti sarà una riunione conoscitiva il 24 novembre 2026, alle 17:30, nella sede operativa dell'associazione, in via Alcide De Gasperi 53, a Palermo.

Gli incontri si svolgeranno il martedì, dalle 17:00 alle 19:00, nelle seguenti date:

  • Dicembre 2026: 1, 15 e 22

  • Gennaio 2027: 12, 19 e 26

  • Febbraio 2027: 2, 16 e 23

  • Marzo 2027: 2

A completare il percorso è prevista una giornata speciale con il grande maestro Alessio Valsecchi, indicata dagli organizzatori per il 6 marzo 2027, durante la quale gli studenti potranno approfondire la propria esperienza scacchistica.

Per informazioni è possibile scrivere a info@mattipergliscacchi.it. Le iscrizioni sono disponibili attraverso il modulo online predisposto dall'associazione.

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Fonte: Ersu Palermo
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