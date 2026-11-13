venerdì13 novembre 2026, 17:36
Mobilità studentesca

Scuola e trasporti a Palermo, Cirino (Flc Cgil): ''Gli studenti pagano più di altre categorie, serve una card gratuita''

Fabio Cirino denuncia le differenze tariffarie: 150 euro all'anno per gli under 27 contro i 100-110 euro previsti da alcune convenzioni. La proposta è una card gratuita per tutti gli studenti, valida sulla rete urbana ed extraurbana dell'area metropolitana.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 13/11/2026 - 15:46
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Scuola
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Trasporto pubblico gratuito per tutti gli studenti di Palermo, attraverso una card dedicata valida sull'intera rete urbana ed extraurbana dell'area metropolitana. È la proposta rilanciata da Fabio Cirino, segretario generale della Flc Cgil Palermo, che denuncia le differenze tra le tariffe degli abbonamenti Amat riservati agli studenti e quelle agevolate previste per altre categorie.

La presa di posizione arriva dopo le dichiarazioni dell'assessore regionale Mimmo Turano, che ha presentato un decreto da un milione di euro per l'acquisto di nuovi scuolabus, richiamando il rapporto tra mobilità e diritto allo studio.

«L’assessore regionale Mimmo Turano ha ragione quando, presentando il decreto che stanzia un milione per l’acquisto di nuovi scuolabus, richiama il legame tra mobilità e diritto allo studio», afferma Cirino, sottolineando però che a Palermo le tariffe del trasporto pubblico rappresentano ancora un peso per le famiglie.

Secondo quanto evidenziato dal sindacalista, l'abbonamento annuale Amat per giovani e studenti under 27 costa 150 euro per quattro linee, mentre alcune categorie, tra cui dipendenti dell'Asp e dipendenti comunali con le rispettive famiglie, possono usufruire di tariffe convenzionate da 100 o 110 euro.

«Si arriva così a una situazione assurda: un ragazzo che va a scuola paga più di un adulto con uno stipendio. Così il costo della mobilità per i figli dipende dal lavoro dei genitori. Questo è l’esatto contrario del diritto allo studio», denuncia il segretario della Flc Cgil.

Per Cirino, le differenze tariffarie possono determinare costi diversi anche tra studenti che utilizzano lo stesso autobus per raggiungere la medesima scuola, con un impatto maggiore sulle famiglie con più figli.

Da qui la richiesta di istituire una card mobilità gratuita per tutti gli studenti, senza limitazioni alle sole quattro linee previste dall'abbonamento citato.

«Non è una spesa ma un investimento: contro la dispersione scolastica, da noi tra le più alte d’Italia, sostegno dei redditi delle famiglie e a favore di una mobilità più sostenibile, con meno auto private davanti alle scuole», sostiene Cirino.

Il sindacalista accoglie positivamente lo stanziamento regionale per i nuovi scuolabus, soprattutto per i comuni dell'entroterra, ma ritiene necessario intervenire anche sui costi sostenuti dagli studenti delle scuole superiori per autobus e metropolitana.

La Flc Cgil Palermo chiede quindi l'apertura immediata di un tavolo tra Regione Siciliana, Città metropolitana, Comune di Palermo e aziende di trasporto, per affrontare il tema delle agevolazioni tariffarie.

«Se siamo d’accordo sul principio, allora facciamo in modo che studiare a Palermo non costi più che lavorarci», conclude Fabio Cirino.

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Fonte: Cgil Palermo
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