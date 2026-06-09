mercoledì07 ottobre 2026, 00:24
Edilizia scolastica

Scuole più sicure, stanziati 360 milioni per antincendio, bonifica amianto e abbattimento delle barriere architettoniche

Firmato l'Accordo per la Coesione tra Presidenza del Consiglio e Ministero dell'Istruzione e del Merito. Previsti 360 milioni di euro per interventi di sicurezza, adeguamento antincendio, bonifica dell'amianto ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici scolastici.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 09/06/2026 - 11:08
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Scuola
Magnific

Nuove risorse per l'edilizia scolastica italiana. È stato sottoscritto l'Accordo per la Coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Istruzione e del Merito, che prevede un piano di investimenti da 360 milioni di euro destinato alla sicurezza e all'ammodernamento degli edifici scolastici.

L'intervento sarà finanziato attraverso il Fondo Sviluppo e Coesione e consentirà di realizzare opere di adeguamento antincendio, messa in sicurezza degli immobili, eliminazione delle condizioni di inagibilità, abbattimento delle barriere architettoniche e bonifica delle superfici contenenti amianto.

Il nuovo piano si inserisce nel più ampio programma di investimenti avviato negli ultimi anni per migliorare la qualità e la sicurezza delle scuole italiane.

In particolare, l'iniziativa si affianca alle misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che ha destinato oltre 12 miliardi di euro a interventi riguardanti più di un quarto del patrimonio edilizio scolastico nazionale, e al recente piano da 429 milioni di euro dedicato specificamente alla prevenzione incendi e alla messa in sicurezza degli istituti.

«La sicurezza delle scuole resta una priorità strategica di questo Governo sulla quale continueremo a investire per garantire agli studenti e al personale scolastico spazi e ambienti sicuri e accoglienti», ha dichiarato il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

Gli interventi previsti consentiranno di migliorare le condizioni strutturali degli edifici scolastici, garantendo una maggiore tutela per studenti, docenti e personale amministrativo.

Particolare attenzione sarà rivolta alla rimozione delle situazioni di rischio legate alla presenza di materiali contenenti amianto, all'adeguamento alle normative antincendio e alla realizzazione di opere finalizzate a rendere gli edifici pienamente accessibili alle persone con disabilità.

L'obiettivo del programma è quello di accelerare il processo di riqualificazione del patrimonio scolastico italiano, favorendo la creazione di ambienti più moderni, inclusivi e sicuri per le future generazioni.

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Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito
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