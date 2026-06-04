mercoledì07 ottobre 2026, 00:24
legge sul consenso informato

Via libera definitivo del Senato al consenso informato, Valditara: ''Tuteliamo i bambini e ridiamo voce ai genitori''

Il ministro Giuseppe Valditara commenta il via libera definitivo del Senato alla riforma che introduce l'obbligo del consenso informato per alcune attività scolastiche e rafforza il ruolo delle famiglie nei percorsi educativi.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 04/06/2026 - 16:08
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Scuola
Magnific

Via libera definitivo del Senato alla legge sul consenso informato in ambito scolastico. Un provvedimento che, secondo il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, rafforza il ruolo delle famiglie nelle scelte educative e introduce nuove garanzie per gli studenti.

«Con l’approvazione definitiva di oggi al Senato della legge sul Consenso informato tuteliamo i bambini dalla confusione della propaganda gender e ridiamo voce ai genitori sulle tematiche della identità di genere per i figli adolescenti minorenni», dichiara il ministro Valditara.

«In questo applichiamo la Costituzione che attribuisce ai genitori il diritto di educare i figli. Ovviamente pretendiamo che certe teorie siano spiegate da medici, psicologi, professionisti seri», aggiunge.

Il ministro interviene anche sulle polemiche che hanno accompagnato il dibattito parlamentare, chiarendo alcuni aspetti della riforma.

«Approfitto anche per chiarire alcuni aspetti che sono stati strumentalizzati. Non è vero che con questa legge non si potrà fare educazione affettiva: il governo per la prima volta ha reso stabilmente obbligatoria in tutti i gradi di scuola l'educazione al rispetto, alle relazioni e alla empatia», sottolinea.

Secondo il titolare del dicastero dell’Istruzione, la normativa non elimina neppure l’insegnamento dell’educazione sessuale dal punto di vista scientifico.

«Non è vero che non si farà l'educazione sessuale in senso biologico: continuerà a farsi nei programmi di scienze in tutti i gradi di scuola. Per la prima volta introduciamo nei programmi delle medie l’educazione alla prevenzione dei rischi derivanti dalle malattie sessualmente trasmissibili. Nelle vecchie Indicazioni nazionali per la scuola del primo ciclo non era prevista. Sarà introdotta anche nei programmi di scienze per le superiori», spiega Valditara.

Per il ministro si tratta di un passaggio destinato a incidere in maniera significativa sul sistema scolastico italiano.

«Con questa legge proteggiamo la crescita dei più giovani e favoriamo una loro maturazione equilibrata. Ringrazio la maggioranza parlamentare per il grande lavoro fatto a sostegno di una riforma storica», conclude.

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Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito
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