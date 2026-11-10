martedì10 novembre 2026, 18:53
Allarme nelle scuole

Violenza e intimidazioni nelle scuole, allarme del CNDDU sul fenomeno ''maranza'': ''A rischio il diritto allo studio''

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani denuncia il rischio che aggressività e prevaricazioni compromettano le lezioni e l'autorevolezza degli insegnanti. Chiesti interventi coordinati tra scuole, famiglie, servizi sociali e istituzioni.
di Romano Pesavento
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Pubblicata il: 10/11/2026 - 09:00
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Scuola
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Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime forte preoccupazione per la diffusione, in alcuni contesti scolastici, di comportamenti aggressivi, intimidatori e ostili alle regole della convivenza, riconducibili anche alle dinamiche di gruppo associate al fenomeno dei cosiddetti “maranza”. Al di là delle definizioni mediatiche, ciò che desta maggiore allarme è l'affermazione di modelli relazionali nei quali la prevaricazione diventa strumento di riconoscimento sociale e la violenza viene percepita come dimostrazione di forza e prestigio.

Particolarmente inquietante è il contrasto tra la fragilità individuale di alcuni adolescenti e l'aggressività manifestata all'interno del gruppo. L'appartenenza collettiva può trasformarsi in un meccanismo di compensazione delle insicurezze personali, alimentando conformismo, omertà e comportamenti sempre più estremi. In simili dinamiche, il bisogno di approvazione prevale sulla responsabilità individuale e il rispetto viene progressivamente confuso con la capacità di intimidire. Si tratta di una distorsione educativa che non può essere liquidata come una normale espressione del disagio adolescenziale.

Le difficoltà familiari, la marginalità sociale e l'assenza di riferimenti educativi stabili possono contribuire a spiegare determinati comportamenti, ma non possono costituirne una giustificazione. Comprendere le cause della violenza non significa ridimensionarne la gravità. Allo stesso modo, sarebbe scorretto identificare tali condotte con specifiche provenienze culturali o condizioni sociali: la valutazione deve riguardare le responsabilità personali e i comportamenti effettivamente manifestati.

Il CNDDU ritiene particolarmente grave che, in alcune realtà, la gestione delle condotte più problematiche possa arrivare a compromettere il regolare svolgimento delle lezioni, la sicurezza e l'autorevolezza degli insegnanti. Quando l'attività didattica viene subordinata alla necessità di contenere continue provocazioni e intimidazioni, non si determina soltanto un problema disciplinare, ma un progressivo arretramento della funzione educativa. Il rischio è che proprio agli studenti più vulnerabili venga offerta un'istruzione impoverita, nella tacita convinzione che non sia possibile pretendere da loro impegno, attenzione e risultati.

Anche gli strumenti disciplinari richiedono una revisione critica. L'accumulo di note e sospensioni, quando non produce cambiamenti, evidenzia i limiti di risposte meramente formali. Non occorre rinunciare alle sanzioni, ma renderle tempestive, coerenti e accompagnate da percorsi di responsabilizzazione effettiva. Nei casi di aggressività reiterata è indispensabile una presa in carico coordinata tra scuola, famiglie, servizi sociali ed enti locali, con interventi individualizzati, professionalità adeguate e verifiche concrete dei risultati. Non è accettabile continuare a trasferire sugli insegnanti responsabilità che richiedono competenze e strumenti esterni all'istituzione scolastica.

Il CNDDU richiama infine le istituzioni a una responsabilità precisa: impedire che la gestione quotidiana del disagio si trasformi in una progressiva rinuncia a insegnare, valutare e pretendere il rispetto delle regole. La semplice permanenza degli studenti a scuola non può essere scambiata per un successo educativo quando mancano apprendimenti, partecipazione e assunzione di responsabilità.

Una scuola che si limita a contenere i comportamenti aggressivi senza modificarli rischia di diventare il luogo in cui la prevaricazione viene tollerata e l'impegno perde valore. La gravità del fenomeno non risiede soltanto negli episodi di violenza, ma nella possibilità che essi finiscano per determinare ciò che a scuola è consentito fare, insegnare e apprendere. Accettare questa condizione significherebbe riconoscere implicitamente che l'intimidazione può prevalere sull'autorità educativa. È un arretramento che le istituzioni non possono permettersi di normalizzare.

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Fonte: CNDDU
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