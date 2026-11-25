Il 25 novembre 2026 si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite per sensibilizzare l’opinione pubblica su una delle più gravi e diffuse violazioni dei diritti umani.
In Italia e nel resto del mondo, la giornata rappresenta un’occasione di riflessione, attraverso manifestazioni, incontri, iniziative culturali e campagne di sensibilizzazione finalizzate a contrastare ogni forma di violenza di genere.
Un fenomeno che continua a interessare trasversalmente la società, indipendentemente dall’età, dalla condizione economica e dal contesto sociale delle vittime.
Le origini della Giornata internazionale
La scelta del 25 novembre è legata alla storia delle sorelle Patria, Minerva e María Teresa Mirabal, attiviste della Repubblica Dominicana assassinate nel 1960 per la loro opposizione alla dittatura di Rafael Leónidas Trujillo.
Il loro sacrificio è diventato un simbolo internazionale della lotta contro la violenza e l’oppressione. Nel 1999, attraverso la risoluzione 54/134, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha ufficialmente riconosciuto il 25 novembre come Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.
La ricorrenza apre anche i 16 giorni di attivismo contro la violenza di genere, che si concludono il 10 dicembre, in occasione della Giornata mondiale dei diritti umani.
Violenza contro le donne in Italia: i numeri del 2026
A testimoniare la gravità del fenomeno sono i dati relativi ai primi nove mesi del 2026. Secondo i numeri del Ministero dell’Interno, riportati da Rizzoli Education, dal 1° gennaio al 30 settembre sono stati registrati in Italia 230 omicidi, con 67 vittime di sesso femminile. Quindici casi risultano ricondotti al nuovo reato di femminicidio.
Il monitoraggio indipendente dell’Osservatorio nazionale di Non Una Di Meno, aggiornato all’8 novembre 2026 e riportato dall’ANSA, indica invece 71 femminicidi e 115 tentati femminicidi.
Le rilevazioni adottano criteri differenti e riguardano periodi temporali diversi, pertanto i numeri non sono direttamente confrontabili.
Il fenomeno, tuttavia, non si esaurisce negli episodi più estremi. Secondo l’indagine ISTAT 2025, circa 6,4 milioni di donne italiane tra i 16 e i 75 anni, pari al 31,9%, hanno subito almeno una forma di violenza fisica o sessuale nel corso della propria vita.
L’indagine evidenzia inoltre la diffusione della violenza psicologica ed economica all’interno delle relazioni di coppia, forme di abuso che possono compromettere profondamente l’autonomia e la libertà individuale.
Le diverse forme della violenza di genere
La violenza contro le donne non si manifesta esclusivamente attraverso aggressioni fisiche. Può assumere forme differenti, talvolta meno riconoscibili, come la violenza psicologica, sessuale, economica e digitale.
Minacce, umiliazioni, ricatti, isolamento sociale, controllo delle relazioni personali e limitazione dell’indipendenza economica rappresentano comportamenti attraverso i quali può essere esercitata una forma di sopraffazione.
Anche gli strumenti digitali possono diventare mezzi di persecuzione, attraverso molestie online, controllo delle comunicazioni private e diffusione non consensuale di immagini intime.
Riconoscere questi segnali è fondamentale per favorire l’emersione delle situazioni di abuso e contrastare la normalizzazione dei comportamenti violenti.
Il numero antiviolenza 1522 e le richieste di aiuto
Un ulteriore indicatore della dimensione del fenomeno emerge dalle statistiche relative al 1522, il numero nazionale antiviolenza e stalking.
Secondo i dati pubblicati dall’ISTAT il 4 settembre 2026, nel corso del 2025 il servizio ha ricevuto 72.410 chiamate, delle quali 61.303 valide. Le richieste di aiuto per violenza sono state 25.912, mentre 1.912 hanno riguardato situazioni di stalking.
Tra le vittime che si sono rivolte al servizio, il 36,5% ha riferito di subire violenze ripetute da anni, mentre il 19,6% ha dichiarato di subirle da mesi.
Il 1522, promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, è gratuito e attivo 24 ore su 24. Il servizio offre ascolto, informazioni e orientamento attraverso operatrici specializzate, anche mediante una chat dedicata.
Fondamentale è inoltre il lavoro dei centri antiviolenza e delle case rifugio, che accompagnano le donne nei percorsi di protezione, assistenza e riconquista dell’autonomia.
In caso di pericolo immediato è possibile rivolgersi al numero unico di emergenza 112.
Scarpe e panchine rosse, i simboli della ricorrenza
Tra i simboli più rappresentativi del 25 novembre figurano le scarpe rosse, diventate un’immagine della denuncia pubblica contro i femminicidi grazie al progetto artistico avviato nel 2009 dall’artista messicana Elina Chauvet.
Anche le panchine rosse, presenti in numerose città italiane, rappresentano un richiamo permanente alla memoria delle vittime e alla responsabilità collettiva nel contrasto alla violenza.
Installazioni artistiche, monumenti illuminati, cortei e iniziative pubbliche contribuiscono a mantenere viva l’attenzione su un fenomeno che non può essere circoscritto a una sola giornata dell’anno.
Educazione, rispetto e prevenzione
Il contrasto alla violenza di genere passa anche attraverso l’educazione al rispetto, alla parità e al riconoscimento della libertà individuale, a partire dalle nuove generazioni.
La famiglia, la scuola e le istituzioni svolgono un ruolo importante nel superamento degli stereotipi e nella promozione di relazioni fondate sul consenso e sulla reciprocità.
Particolare attenzione deve essere rivolta al contrasto di quei modelli culturali che tendono a confondere la gelosia con l’amore, il possesso con la protezione e il controllo con l’interesse nei confronti del partner.
La libertà di scegliere, interrompere una relazione e determinare autonomamente il proprio futuro costituisce un diritto fondamentale.
La Giornata internazionale del 25 novembre rinnova dunque la necessità di un impegno quotidiano, attraverso interventi di prevenzione, strumenti di protezione, percorsi di autonomia economica e il rafforzamento delle reti territoriali di assistenza, affinché ogni donna possa vivere senza paura, discriminazioni e violenza.
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