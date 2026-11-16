Anniversario internazionale

Da Palermo al Parlamento europeo, l'associazione ''Per Esempio'' compie 15 anni: progetti sociali e nuove opportunità per i giovani

Il 18 e 19 novembre l'associazione palermitana sarà al Parlamento europeo per presentare i progetti ''Bridging Borders'' e ''Urrà Kids''. Nata nel 2011 da tre compagni di scuola, oggi coinvolge lavorativamente 51 persone. A dicembre un'iniziativa di rigenerazione urbana a Borgo Vecchio.

Da un'idea nata tra tre compagni di scuola a un'organizzazione che oggi coinvolge lavorativamente 51 persone e sviluppa progetti educativi e sociali anche a livello internazionale. L'associazione palermitana Per Esempio compie 15 anni e celebra l'anniversario con due appuntamenti: il primo al Parlamento europeo, il 18 e 19 novembre 2026, e il secondo a Palermo, nel quartiere Borgo Vecchio, a dicembre.

Fondata nel 2011, l'associazione ha costruito negli anni una rete di collaborazioni locali, nazionali ed europee, sviluppando iniziative dedicate all'educazione, all'innovazione e all'imprenditoria sociale, con particolare attenzione ai quartieri Albergheria e Borgo Vecchio.

Per Esempio al Parlamento europeo

Il 18 e 19 novembre una delegazione dell'organizzazione sarà al Parlamento europeo per raccontare il lavoro realizzato a Palermo e le collaborazioni costruite con comunità di diversi Paesi.

Agli incontri prenderanno parte, tra gli altri, gli europarlamentari Cecilia Strada, Leoluca Orlando, Mélissa Camara e Jaume Asens.

Saranno presentati i risultati di due progetti europei: ''Bridging Borders'', che coinvolge 11 organizzazioni della società civile di 10 Paesi, e ''Urrà Kids'', sviluppato con giovani di Dublino, Barcellona, Napoli e Palermo.

Il 18 novembre, nell'ambito di Bridging Borders, sarà proiettato per la prima volta il documentario ''Article 13'', diretto da Mapi Rizzo e realizzato da Per Esempio insieme ai partner europei.

Il film, della durata di 65 minuti, affronta il tema del diritto fondamentale alla libertà di movimento attraverso storie provenienti da Italia, Nigeria, Siria, Afghanistan, Palestina e Stati Uniti, mettendo in evidenza le disparità di diritti e trattamento per chi cerca di attraversare i confini europei.

Il 19 novembre sarà invece dedicato a ''Urrà Kids'', progetto sulla partecipazione attiva dei giovani alla vita delle città. Saranno gli stessi ragazzi a presentare alle istituzioni locali ed europee alcune raccomandazioni per rendere gli spazi urbani più vivibili e attenti alle nuove generazioni.

A dicembre un'iniziativa a Borgo Vecchio

Le celebrazioni proseguiranno a Palermo nel mese di dicembre, quando l'associazione organizzerà un intervento di rigenerazione urbana nel quartiere Borgo Vecchio, coinvolgendo residenti e organizzazioni che hanno accompagnato il suo percorso.

L'anniversario sarà anche l'occasione per riflettere sulle prospettive future del terzo settore e sul rapporto tra associazioni e finanziatori.

«Nell'ultimo anno stiamo affrontando nuove sfide, come quella di tentare di contribuire alla definizione di una nuova filantropia», afferma Claudio Arestivo, presidente di Per Esempio.

Secondo Arestivo, è necessario ripensare i rapporti di fiducia tra enti del terzo settore e finanziatori, affrontare il divario economico tra Nord e Sud Italia e costruire alleanze capaci di sostenere interventi di lungo periodo.

Dall'educazione all'inserimento lavorativo

Nel corso dei quindici anni, Per Esempio ha collaborato con numerose fondazioni e organizzazioni, tra cui Fondazione CON IL SUD, Impresa Sociale Con i Bambini, Fondazione Peppino Vismara, BE for Education Foundation e Fondazione San Zeno.

L'associazione ha inoltre partecipato a programmi europei come Erasmus+, CERV ed European Solidarity Corps, favorendo la mobilità di centinaia di giovani e accogliendo a Palermo volontari provenienti anche da Palestina, Ucraina, Spagna, Francia, Portogallo, Germania e Grecia.

Dal 2021 l'organizzazione ha ampliato il proprio impegno nell'imprenditoria sociale, contribuendo alla nascita di Altroverso, indicata come la prima lavanderia industriale del Sud Italia gestita da un'impresa sociale.

L'obiettivo è collegare i percorsi educativi e formativi a concrete possibilità di inserimento lavorativo, favorendo lo sviluppo di competenze professionali e l'autonomia personale.

«Il lavoro con Altroverso rappresenta la chiusura di un cerchio», spiega Ernesto Paci, vicepresidente di Per Esempio, descrivendo un percorso che parte dall'intervento educativo e arriva alla crescita professionale e alla costruzione di un progetto di vita autonomo.

Con gli appuntamenti al Parlamento europeo e l'iniziativa prevista a Borgo Vecchio, Per Esempio celebra quindici anni di attività, mantenendo al centro del proprio lavoro educazione, partecipazione e opportunità per le comunità locali.