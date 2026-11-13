Prevenzione e dipendenze

Ludopatia, a Palermo ''Non giocarti il futuro'': una giornata a Villa Niscemi contro il gioco d'azzardo patologico

Mercoledì 18 novembre, dalle 9:30 alle 18, incontro promosso da Un Nuovo Giorno e Mondo Nuovo APS. In programma approfondimenti, una tavola rotonda con esperti e istituzioni e la proiezione del film ''Strike - Figli di un'era sbagliata''.

Prevenzione, sensibilizzazione e contrasto al gioco d'azzardo patologico saranno al centro dell'incontro ''Non giocarti il futuro! Strategie e sinergie per il contrasto alle ludopatie'', in programma mercoledì 18 novembre, dalle 9:30 alle 18, nella Sala delle Carrozze di Villa Niscemi, a Palermo.

L'iniziativa, promossa dall'ente Un Nuovo Giorno in collaborazione con Mondo Nuovo APS, rientra nelle attività del progetto ''Scommetto su di te!'' e propone una giornata formativa ed educativa dedicata al Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e alle dipendenze comportamentali.

I lavori saranno introdotti e moderati dalla dottoressa Veronica Tranchida. Tra gli interventi previsti quelli dell'assessore comunale alle Attività Sociali Mimma Calabrò e della presidente dell'Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana Vincenza Zarcone.

A illustrare gli obiettivi del progetto saranno Francesco Roscia, responsabile e coordinatore per Mondo Nuovo APS, e Iolanda Lo Re dell'ente Un Nuovo Giorno.

Durante la giornata sarà proiettato il film ''Strike - Figli di un'era sbagliata'', con la partecipazione straordinaria dei protagonisti.

Nel pomeriggio si svolgerà una tavola rotonda dedicata alle strategie di contrasto alle dipendenze e alla collaborazione tra istituzioni, servizi sanitari e Terzo settore.

Parteciperanno Maria Spinella, RUP dei PAD e del progetto ''Azioni Integrate'' del Comune di Palermo; Gianpaolo Spinnato, direttore dell'U.O.C. Dipendenze Patologiche dell'ASP di Palermo; Gaetano Clemente dell'Opera Pia Santa Lucia e Antonia Macaluso, coordinatrice per le Dipendenze Patologiche dell'ente Un Nuovo Giorno.

Il progetto ''Scommetto su di te!'', finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell'ambito dell'Avviso n. 2/2024, ha una durata di 18 mesi e punta a contrastare la dipendenza patologica da gioco attraverso attività di informazione, educazione, formazione e reinserimento sociale e lavorativo.

Tra le azioni previste figurano sportelli informativi e di primo ascolto, fissi e mobili, con due camper destinati rispettivamente all'area Sud e Isole e all'area Nord, iniziative di prevenzione rivolte ai minori, educazione alla genitorialità, media education e sostegno alle attività terapeutiche dei servizi sanitari.

Per partecipare è possibile registrarsi attraverso il sito dell'ente Un Nuovo Giorno, nella sezione dedicata all'evento ''Non giocarti il futuro'', oppure contattare il numero 375 7114277.