lunedì09 novembre 2026, 14:00
Giovani e inclusione

Palermo, allo Sperone nasce ''DesTEENazione'': spazio per i giovani, Open Day l'11 novembre e nuove opportunità di lavoro

In viale Giuseppe Di Vittorio prende il via il progetto triennale dedicato ai ragazzi dagli 11 ai 21 anni e alle famiglie. Previsti laboratori, sostegno educativo, orientamento e servizi sociali. Aperto anche un avviso per la selezione di diverse figure professionali.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 09/11/2026 - 11:54
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Sociale

Un nuovo spazio dedicato ai giovani dagli 11 ai 21 anni e alle loro famiglie nascerà nel quartiere Sperone di Palermo, in viale Giuseppe Di Vittorio. È il cuore di ''DesTEENazione – Desideri in Azione'', il progetto triennale coordinato dal Comune di Palermo, capofila del Distretto Socio-Sanitario 42, per promuovere inclusione, partecipazione e nuove opportunità per le giovani generazioni.

La struttura sarà presentata durante un Open Day in programma mercoledì 11 novembre 2026, dalle 9.30 fino al pomeriggio, rivolto a ragazzi, famiglie, associazioni e rappresentanti delle istituzioni.

Laboratori, sostegno e opportunità per i giovani

Lo spazio dello Sperone sarà un punto di riferimento per attività educative, sociali, culturali e musicali, ma anche un luogo di aggregazione e progettazione condivisa.

L'iniziativa coinvolgerà i giovani di Palermo, Altofonte, Belmonte Mezzagno, Monreale, Piana degli Albanesi, Santa Cristina Gela e Villabate.

Tra le attività previste figurano educativa di strada, prevenzione dell'abbandono scolastico, sostegno alle famiglie, accompagnamento psicologico e tirocini di inclusione.

Saranno inoltre disponibili informazioni sulle opportunità di studio, lavoro, volontariato e mobilità internazionale.

Un'équipe multidisciplinare, in collegamento con i servizi dei Comuni coinvolti, si occuperà anche di individuare situazioni di disagio e prevenire condizioni di rischio.

Avviso di lavoro per circa 40 operatori

Il progetto prevede il coinvolgimento di circa 40 operatori e operatrici con differenti qualifiche professionali.

È stato quindi pubblicato un avviso per la costituzione di una long list dalla quale individuare le figure necessarie alle attività.

I profili ricercati riguardano coordinamento tecnico, psicologia, educazione socio-pedagogica, animazione territoriale, gestione e sorveglianza e tutoraggio per l'inserimento lavorativo.

L'avviso resterà aperto fino alla conclusione delle attività progettuali ed è consultabile sul sito di InformaGiovani, nella sezione dedicata a DesTEENazione.

Lagalla: «Investire sui giovani è investire sul futuro della città»

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha sottolineato il valore sociale dell'iniziativa e l'importanza della sua collocazione allo Sperone, all'interno di una struttura ristrutturata dal Comune.

«Portare servizi, presìdi educativi e aggregazione nei quartieri rafforza la presenza delle istituzioni e offre ai ragazzi alternative e nuove prospettive», ha dichiarato il primo cittadino.

«Investire sui giovani è investire sul futuro della città: vogliamo che siano protagonisti del cambiamento nei loro quartieri e trovino, anche in progetti come questo, gli strumenti per costruire il proprio percorso», ha aggiunto.

I partner e il finanziamento

Partecipano al progetto Consorzio Sol.Co., cooperativa Sviluppo Solidale, Centro di Accoglienza Padre Nostro ETS, Centro Studi Opera Don Calabria ETS, Laboratorio Collettivo Universale LCU ETS e InformaGiovani APS-ETS, con il coinvolgimento delle parrocchie del territorio.

Il finanziamento proviene dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell'ambito del Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà, attraverso il Fondo Sociale Europeo Plus.

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