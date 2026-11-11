Infanzia e adolescenza

Palermo, allo Zen il 41,8% dei giovani non studia e non lavora: il rapporto di Save the Children

Il rapporto sul quartiere fotografa gravi criticità nell'istruzione, nella sanità e nell'emergenza abitativa. Ripetenze scolastiche fino al 10,2%, carenza di servizi e 60 mila metri quadrati di discariche abusive.

A Palermo, nel quartiere Zen, il 41,8% dei giovani è NEET, ovvero non studia, non lavora e non segue percorsi di formazione. È uno dei dati più significativi della Child Rights Situation Analysis (CRSA), l'indagine condotta da Save the Children sulle condizioni di vita e sui diritti di bambini e adolescenti del quartiere.

Il rapporto sarà presentato oggi, 13 novembre 2026, dalle 16:00 alle 18:00, al Punto Luce di via Fausto Coppi 21, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, del Terzo Settore, delle scuole e della comunità locale.

Scuola, giovani e disagio abitativo: i dati del rapporto

Secondo l'analisi, lo Zen conta 13.534 residenti ufficiali, a fronte di una popolazione stimata di circa 21 mila persone. Gli under 24 rappresentano il 32,19% dei residenti, una percentuale superiore alla media cittadina del 23,90%.

Particolarmente critico il quadro dell'istruzione. Il rapporto segnala carenze negli edifici scolastici, un'incidenza di alunni con disabilità certificata che raggiunge il 10% e un tasso di ripetenze nelle scuole medie compreso tra il 6% e il 10,2%, contro una media regionale dell'1,8%.

Alle difficoltà educative si aggiunge l'emergenza abitativa. Allo Zen 2, soltanto il 20% degli alloggi risulta regolarmente assegnato, una condizione che priva numerosi minori della residenza e dell'accesso ai servizi essenziali.

Sul fronte sanitario emergono l'assenza di pediatri di libera scelta, il ricorso al pronto soccorso e le difficoltà di accesso ai servizi di neuropsichiatria.

L'indagine evidenzia inoltre la carenza di spazi culturali e strutture per l'aggregazione sportiva, la presenza di 60 mila metri quadrati di discariche abusive e un incremento dei reati violenti tra i minori di sesso maschile.

Un piano di sviluppo per il quartiere Zen

La presentazione della CRSA rappresenta il punto di partenza per la costruzione di un piano di sviluppo territoriale, elaborato insieme alle istituzioni e alla rete locale.

Il percorso si concentrerà su cinque diritti fondamentali: istruzione, salute e benessere psicosociale, ambiente e mobilità, partecipazione giovanile e contrasto alla povertà materiale ed educativa.

«I dati che presentiamo oggi sul quartiere Zen ci richiamano a una responsabilità condivisa: garantire a bambine, bambini e adolescenti l'effettivo esercizio dei loro diritti e maggiori opportunità di crescita e di futuro. Occorre agire attraverso un percorso comune e di lungo periodo basato su un sistema di alleanze tra Istituzioni, Terzo settore, agenzie educative, società civile e imprese», dichiara Annapaola Specchio, responsabile Area Innovazione sociale di Save the Children Italia.

«L'appuntamento di questo pomeriggio rappresenta in questo quadro un passo importante per accompagnare la redazione del Piano di sviluppo del quartiere Zen e la sua attuazione nei prossimi anni. Un documento partecipato e co-costruito con le istituzioni, il territorio e le ragazze e i ragazzi che punta a trasformare l'ascolto e la conoscenza del territorio in azioni concrete e durature. Un percorso di rigenerazione urbana e sociale che si inserisce anche nel Protocollo di Intesa sottoscritto con il Comune di Palermo e che mette al centro le nuove generazioni e il loro diritto a crescere in un contesto ricco di opportunità», aggiunge Specchio.

La presentazione al Punto Luce

All'incontro interverranno Annapaola Specchio, Rosario Sapienza di Impact Hub Sicilia per Save the Children, Antonello Cracolici, presidente della Commissione regionale antimafia, Fabrizio Ferrandelli, assessore comunale alle Politiche giovanili, Costantino Visconti, direttore del DEMS dell'Università di Palermo, Laura Azzolina, professoressa associata del DEMS, don Sergio Ciresi, direttore della Caritas diocesana di Palermo, e Dario Carrera, responsabile Area Strategia e Metodologia della Struttura Innovazione Sociale di Save the Children.

L'iniziativa rientra nel programma nazionale ''QUI, un Quartiere per crescere'', promosso da Save the Children in cinque quartieri italiani per contrastare le disuguaglianze attraverso la collaborazione tra istituzioni, scuole, Terzo Settore e comunità locali.