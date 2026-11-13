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Storie e inclusione

Palermo, CasAut apre le porte all'autismo: il libro ''Autòs'' e la mostra fotografica ''Dove si balla''

Sabato 14 novembre, alle 10, nella sede di via Francesco Pizzarro 4, la presentazione del libro di Sergio Perez dedicato ai ragazzi de La Casa di Toti. La mostra fotografica sarà visitabile anche domenica 15 novembre.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 13/11/2026 - 15:48
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Sociale

Un libro e una mostra fotografica per raccontare la quotidianità, le emozioni e la sensibilità dei ragazzi autistici. È l'iniziativa promossa da CasAut, che sabato 14 novembre, alle ore 10, aprirà le porte della propria sede di via Francesco Pizzarro 4, a Palermo, per la presentazione del libro ''Autòs'' del fotografo Sergio Perez e della mostra ''Dove si balla''.

Il progetto fotografico nasce dall'esperienza vissuta da Sergio Perez, fotografo e volontario de La Casa di Toti, struttura con sede a Modica. Perez ha trascorso diversi giorni insieme ai ragazzi, condividendo momenti della loro vita quotidiana e raccogliendo attraverso i suoi scatti sorrisi, emozioni e gesti spontanei.

Da questa esperienza è nato ''Autòs'', un libro che racconta attraverso le immagini la sensibilità e le caratteristiche individuali dei protagonisti. Alcune delle fotografie raccolte nel volume saranno esposte nella mostra ''Dove si balla'', allestita negli spazi di CasAut.

L'appuntamento sarà anche un'occasione per conoscere CasAut, realtà promossa da Teacch House, associazione di genitori di persone con autismo e disturbi dello spettro autistico, realizzata in collaborazione con I Bambini delle Fate.

Alla presentazione del libro, insieme all'autore Sergio Perez, interverranno Giovanna Gambino, neuropsichiatra infantile; Katia Berretta, referente per la Sicilia de I Bambini delle Fate; e Muni Sigona, presidente de La Casa di Toti.

A dialogare con gli ospiti sarà la giornalista Gilda Sciortino, che accompagnerà il confronto sui temi e sulle esperienze raccontate nel volume.

La mostra fotografica ''Dove si balla'' sarà visitabile anche per tutta la giornata di domenica 15 novembre, sempre nella sede di via Francesco Pizzarro 4.

Durante l'iniziativa i visitatori potranno inoltre incontrare i ragazzi di CasAut e conoscere da vicino le attività e la realtà che li accoglie.

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