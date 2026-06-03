Legalità e partecipazione

Palermo, da bene confiscato a centro di comunità: Cardillo celebra anni di riscatto sociale

Sabato 6 giugno il bene confiscato alla criminalità organizzata di via Tommaso Natale ospiterà la Festa della Comunità e del Volontariato, una giornata dedicata all'inclusione, alla cultura e alla valorizzazione del territorio.

Un immobile sottratto alla criminalità organizzata e restituito alla collettività diventa simbolo di partecipazione, inclusione e legalità. Sabato 6 giugno, a partire dalle 10.30, il bene confiscato "Elementi Creativi" di via Tommaso Natale 78E, nel quartiere Cardillo, ospiterà la Festa della Comunità e del Volontariato, un evento aperto alla cittadinanza per raccontare il percorso di crescita sociale e culturale sviluppato negli ultimi anni nel territorio della Settima Circoscrizione.

Promossa dall'Associazione Elementi APS e dalla compagnia del Teatro del Fuoco®, con il supporto del CeSVoP, l'iniziativa rappresenta un momento di restituzione pubblica delle attività realizzate e delle esperienze condivise da migliaia di cittadini, famiglie, bambini, insegnanti e anziani coinvolti nei progetti del centro.

«Il benessere passa dalla certezza di sentirsi accolti e poter costruire legami significativi – dichiara Amelia Bucalo Triglia, presidente di Elementi APS –. Elementi Creativi è lo spazio di comunità dove si contrasta la solitudine e la fragilità attraverso il teatro, la cultura, il gioco, lo sport, l'arte e il volontariato. La legalità si costruisce ogni giorno creando luoghi dove bambini, giovani, adulti e anziani possano sentirsi accolti, partecipare e costruire relazioni positive».

L'evento sarà l'occasione per fare il punto sul lavoro svolto negli anni e guardare alle future attività dedicate al quartiere e alla città, con particolare attenzione ai percorsi educativi, culturali e aggregativi rivolti a tutte le fasce d'età.

Il programma della giornata

La manifestazione prenderà il via alle ore 10.30 con un mercatino solidale di abiti vintage, pensato come momento di incontro e sostegno alle attività associative.

Nel pomeriggio, dalle 17.30 alle 21.00, spazio alle esibizioni dei bambini impegnati nelle attività di parkour e alla presentazione dello spettacolo "Il Pianeta del Colore", insieme alla presentazione dei programmi gratuiti estivi destinati a bambini, giovani, adulti e anziani.

Durante la giornata sarà possibile conoscere educatori, artisti, formatori e volontari che operano all'interno del centro e iscriversi alle attività gratuite estive e ai laboratori annuali dedicati a teatro, dizione, mimo, parkour e kung fu, pittura, ricamo, lingua inglese, giardinaggio, podcasting e realizzazione di costumi.

L'iniziativa conferma il ruolo dei beni confiscati come strumenti di rigenerazione urbana e sociale, capaci di trasformarsi in luoghi di crescita, inclusione e partecipazione attiva per l'intera comunità.

L'ingresso è gratuito. Per motivi organizzativi è gradita la conferma della partecipazione tramite WhatsApp al numero 329 6509941.