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Periferie e disagio

Palermo, emergenza giovani allo Zen: la Cisl chiede un piano per lavoro, legalità e riqualificazione delle periferie

Dopo i dati diffusi da Save the Children, la segretaria generale della Cisl Palermo Trapani, Federica Badami, propone un Piano Strategico di Rigenerazione delle Periferie e un Patto per la Legalità Generativa per recuperare i beni confiscati alla mafia e creare nuove opportunità occupazionali.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 11/11/2026 - 11:07
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Sociale
Cisl

Un piano strategico per rilanciare le periferie di Palermo, puntando su legalità, lavoro e riqualificazione urbana. È la proposta avanzata dalla Cisl Palermo Trapani dopo la diffusione dei dati della Child Rights Situation Analysis di Save the Children, che evidenziano le difficoltà socio-educative del quartiere Zen, dove la percentuale di giovani che non studiano e non lavorano supera il 40%.

A intervenire è la segretaria generale del sindacato, Federica Badami, che richiama l'attenzione sulla necessità di una maggiore presenza delle istituzioni e di interventi coordinati per contrastare il degrado sociale, la marginalità e l'influenza della criminalità organizzata sui minori.

«I dati della Child Rights Situation Analysis anticipati da Save the Children confermano che per i quartieri periferici come lo Zen, dove sussistono profonde criticità socio-educative, dove i Neet superano il 40 per cento, dove domina il degrado sociale e culturale e la microcriminalità, e dove spesso i minori sono in balia delle 'logiche' della criminalità organizzata, serve una maggiore presenza delle istituzioni, ma non solo», afferma Badami.

Un piano strategico per Zen, Ballarò e Sperone

La proposta della Cisl non riguarda soltanto lo Zen, ma anche altri quartieri palermitani caratterizzati da difficoltà sociali ed economiche, come Ballarò e Sperone.

«Lo diciamo da tempo, per questi quartieri, come Zen, Ballarò, Sperone, serve unire le forze in un Piano Strategico di Rigenerazione delle Periferie basato sulla legalità, il lavoro, la riqualificazione urbana, che integri interventi strutturali (alloggi sociali, scuole, spazi verdi e culturali) con percorsi di reinserimento sociale e lavorativo, coinvolgendo attivamente i residenti, le cooperative locali e i beni confiscati alla mafia, affinché diventino presìdi civici ed educativi», aggiunge la segretaria generale.

L'obiettivo indicato dal sindacato è affiancare agli interventi sulle infrastrutture e sui servizi percorsi capaci di offrire opportunità concrete di formazione, inclusione sociale e occupazione.

Beni confiscati alla mafia e nuove opportunità di lavoro

Tra le proposte avanzate dalla Cisl figura anche un Patto per la Legalità Generativa, finalizzato a valorizzare il patrimonio sottratto alla criminalità organizzata attraverso progetti sociali e produttivi.

«La mancanza di spazi aggregativi, di servizi essenziali, la carenza delle strutture scolastiche, rischiano di privare i giovani del quartiere del loro futuro», sottolinea Badami.

La Cisl Palermo Trapani si dichiara disponibile a partecipare ai percorsi di legalità necessari per la rigenerazione delle periferie, promuovendo il coinvolgimento di istituzioni, Terzo Settore, università e imprese.

«Noi siamo pronti a fare la nostra parte, anche sui percorsi di legalità necessari per la rinascita dei quartieri periferici, con un Patto per la Legalità Generativa, che metta al centro il riutilizzo sociale e produttivo dei beni confiscati alla mafia, trasformandoli in centri per l'impiego, cooperative sociali, spazi culturali e hub per l'innovazione, coinvolgendo enti locali, terzo settore, università e imprese, con l'obiettivo di creare microeconomie sostenibili e lavoro regolare», conclude Federica Badami.

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Fonte: Cisl
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