mercoledì11 novembre 2026, 18:18
Solidarietà e volontariato

Palermo, Giornata mondiale dei poveri: all'Acquasanta il Terzo Settore si incontra per sostenere i più fragili

Sabato 14 novembre, alle 10, nella parrocchia Maria SS. della Lettera, un momento di confronto promosso dal COV per la decima Giornata mondiale dei poveri. Al centro dell'iniziativa il volontariato, la solidarietà e il sostegno alle persone in difficoltà.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 11/11/2026 - 11:51
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Sociale

''Mettersi al pari con i bisognosi'' è il messaggio che accompagnerà a Palermo le iniziative per la X Giornata mondiale dei poveri, con un incontro dedicato alla solidarietà e all'impegno del volontariato a sostegno delle persone più fragili.

L'appuntamento è in programma sabato 14 novembre, alle ore 10, nell'oratorio della parrocchia Maria SS. della Lettera, in via Ammiraglio Rizzo 26, nel quartiere Acquasanta.

A promuovere la giornata è il COV – Coordinamento operativo di volontariato, Protezione civile Odv, ente partner della Rete sociale ''Il sorriso di Sara'', che ha sede in piazza Acquasanta 25, all'interno di un bene confiscato alla mafia e affidato alla cooperativa sociale Consorzio Network dei Talenti.

Le associazioni coinvolte nell'iniziativa

L'incontro riunirà gli operatori degli enti del Terzo Settore che quotidianamente operano a sostegno delle persone in condizioni di fragilità.

Della rete sociale fanno parte, oltre alla parrocchia Maria SS. della Lettera, le associazioni Millecolori Aps Ets, Sara Campanella Ets, Mediter Italia Ets, SporT21 Sicilia Odv, Aipd Palermo Ets Aps, Cirpe Impresa sociale, Acli Palermo Aps, Tour e Bike Aps e Anvas Sicilia Odv.

L'obiettivo della giornata è offrire un'occasione di confronto sul valore del volontariato e sull'importanza di accompagnare concretamente chi vive situazioni di bisogno.

Gli interventi e il programma della mattinata

Ad aprire l'incontro sarà don Nino Rocca, parroco della chiesa Maria SS. della Lettera.

A moderare i lavori sarà Marcello Longo, presidente dell'Ottava Circoscrizione di Palermo.

Interverranno Emilio Pomo, presidente del COV Sicilia, Luciano D'Angelo, presidente del Consorzio Network dei Talenti, Elly Palazzo, direttore del Banco delle Opere di Carità, e Mario Affronti, responsabile della Rete SaluTiAmo.

Sono stati invitati a partecipare anche Mimma Calabrò, assessore alle Attività sociali del Comune di Palermo, e Alessandro Benincasa, consigliere dell'Ottava Circoscrizione.

La mattinata si concluderà con una degustazione di dolci preparati con farina di Perciasacchi, prodotta dal Consorzio Network dei Talenti.

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