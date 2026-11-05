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Politiche sociali

Palermo, hub per i giovani: Calabrò risponde a Di Gangi, ''Non è un click day, progetti valutati sulla qualità''

L'assessora alle Attività Sociali chiarisce i criteri di assegnazione dei contributi per gli hub giovanili, il ruolo dei volontari e le modalità di selezione dei progetti. Previsti nove professionisti retribuiti per ogni struttura.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 05/11/2026 - 16:16
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Sociale

L'assessora comunale alle Attività Sociali Mimma Calabrò interviene sulle osservazioni sollevate dalla consigliera Mariangela Di Gangi riguardo all'avviso pubblico per gli hub giovanili di Palermo, difendendo le modalità di selezione dei progetti e chiarendo gli aspetti legati alla qualità delle attività, al personale e al coinvolgimento del Terzo Settore.

«Non è un click day», precisa Calabrò, spiegando che la procedura valutativa a sportello non prevede l'assegnazione automatica dei contributi in base all'ordine di presentazione delle domande.

Ogni proposta dovrà superare una verifica di ammissibilità e ottenere almeno 60 punti su 100, sulla base di criteri pubblici e predeterminati. Tra la pubblicazione dell'avviso e l'apertura dello sportello sono previste oltre due settimane per consentire agli enti di prepararsi e richiedere chiarimenti. Lo sportello resterà aperto tre giorni.

L'assessora ha inoltre chiesto agli uffici di valutare l'introduzione di un punteggio minimo specifico sulla qualità e coerenza progettuale, per evitare che vengano finanziate proposte insufficienti sotto il profilo educativo.

Calabrò respinge anche le critiche sul ricorso al volontariato. Ogni hub dovrà impiegare obbligatoriamente nove professionisti retribuiti, tra psicologi, educatori, animatori socio-educativi, esperti di comunicazione digitale e altre figure specializzate.

Per il personale sono previsti oltre 68 mila euro per ciascun hub. I volontari, sottolinea l'assessora, rappresentano una risorsa aggiuntiva e non sostitutiva del personale qualificato.

Ogni struttura accoglierà stabilmente da 20 a 30 ragazzi, con metà dei posti riservata ai minori segnalati dal Servizio Sociale. I progetti dovranno inoltre prevedere due settimane iniziali di educativa di strada, per raggiungere i giovani più difficili da coinvolgere.

L'assessora ricorda che il progetto nasce da un percorso di co-programmazione con la Rete territoriale per la protezione e l'inclusione sociale, attraverso l'utilizzo di dati ISTAT, comunali e di Save the Children.

Confermata la disponibilità a illustrare l'intervento alla competente Commissione consiliare.

«Le osservazioni costruttive sono sempre benvenute e le prendiamo sempre sul serio. Il prolungarsi delle polemiche rischia, invece, di rallentare i servizi che le ragazze, i ragazzi e le famiglie dei nostri quartieri attendono da tempo», conclude Mimma Calabrò, ribadendo che la priorità dell'amministrazione è avviare gli hub e garantirne il funzionamento.

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Fonte: Comune di Palermo
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