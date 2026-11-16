Rigenerazione urbana

Palermo, inaugurato il Giardino Sampolo: studenti e associazioni trasformano un angolo della città in uno spazio verde

aglio del nastro nell'VIII Circoscrizione per l'area di 232 metri quadrati riqualificata all'angolo tra via Sampolo e via Arimondi. Il progetto MutaMenti coinvolge studenti, associazioni e istituzioni nella valorizzazione degli spazi pubblici.

VediPalermo

È stato inaugurato venerdì 13 novembre 2026 il Giardino Sampolo, uno spazio verde situato all'angolo tra via Sampolo e via Arimondi, nell'VIII Circoscrizione di Palermo. L'area, che comprende anche il marciapiede adiacente, è stata riqualificata grazie alla collaborazione tra studenti, associazioni e amministrazione comunale.

L'intervento interessa una superficie complessiva di 232 metri quadrati ed è stato realizzato dal Presidio di Cittadinanza APS e dal Liceo Classico G. Garibaldi nell'ambito di MutaMenti – Giovani per la Comunità, progetto sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD attraverso il Bando Volontariato 2024.

Capofila dell'iniziativa è Intona Rumori APS, affiancata da una rete di partner che comprende l'Associazione Miscelarti, la Fondazione Vito Fazio-Allmayer, il Comune di Palermo, il Liceo Ninni Cassarà ed ENDOFAP.

L'inaugurazione del Giardino Sampolo

Alla cerimonia hanno partecipato l'assessora alle Politiche sociali Mimma Calabrò, il presidente dell'VIII Circoscrizione Marcello Longo, gli architetti Paola Caselli e Gabriele Giorgianni dell'Ufficio Rigenerazione urbana del Comune e Mariangela Paglino, responsabile del Servizio sociale di comunità dell'VIII Area circoscrizionale.

Presenti anche i dirigenti scolastici Irene Marcellino e Massimo Valentino, i rappresentanti delle associazioni coinvolte, l'artista Tommaso Chiappa, i volontari e gli abitanti del quartiere. Gli studenti dei licei Garibaldi e Ninni Cassarà hanno animato la giornata con esibizioni musicali.

«Quando giovani, istituzioni e terzo settore collaborano producono uno stare insieme che rigenera socialmente le nostre comunità. E l'azione di MutaMenti deve essere contagiosa», ha dichiarato l'assessora Mimma Calabrò.

Il coordinatore del progetto MutaMenti, Alessandro Reina, ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra studenti, associazioni e amministrazione comunale.

«Attraverso l'attività volontaria degli studenti dei due licei e l'attività svolta dal Presidio di Cittadinanza si è riusciti a realizzare un progetto condiviso anche con l'amministrazione comunale di Palermo per la restituzione di questo luogo», ha spiegato.

Uno spazio progettato insieme agli studenti

La riqualificazione nasce da un percorso di Formazione Scuola-Lavoro con il Liceo Garibaldi e da un'attività di coprogettazione tra studenti e cittadini, seguita dall'Ufficio Rigenerazione urbana del Comune.

Il presidente del Presidio di Cittadinanza APS, Francesco Cortimiglia, ha evidenziato come gli studenti abbiano lavorato non soltanto alla trasformazione dell'area, ma anche alla definizione delle sue possibili utilizzazioni.

Il Giardino Sampolo potrà infatti diventare un luogo per lezioni all'aperto, mostre e iniziative rivolte al territorio.

«La faccenda educativa non è faccenda soltanto della scuola, ma è una faccenda che coinvolge, deve coinvolgere l'intera società», ha affermato la dirigente scolastica Irene Marcellino.

Il patto di collaborazione e l'opera ''Together''

L'intervento è stato realizzato attraverso il Patto di collaborazione ''Presidio Sampolo'', approvato dalla Giunta comunale con la deliberazione numero 118 del 24 aprile 2026.

L'iniziativa si inserisce inoltre nel Patto educativo di comunità Montepellegrino-Sampolo, avviato nel 2024 con l'animazione territoriale e la consulenza alla progettazione del CeSVoP.

I lavori sono stati eseguiti da POLI.NAR per la parte edile, Ecoverde di Luigi Vallone per il verde e Andrea Riccobono per gli arredi.

A completare il giardino è l'opera ''Together'' dell'artista Tommaso Chiappa, che si collega al murale ''People'', realizzato nel 2021 con il Presidio di Cittadinanza.

«È molto importante per noi artisti avere a che fare con persone, associazioni che si interessano e ci aiutano a creare arte», ha dichiarato Chiappa.

L'architetto Gabriele Giorgianni ha definito l'iniziativa «un mutamento illuminato», mentre il presidente dell'VIII Circoscrizione Marcello Longo ha parlato di «un piccolo grande mutamento, pieno di significato e di valori».

Con l'inaugurazione del Giardino Sampolo, il quartiere dispone di uno spazio riqualificato attraverso un percorso di partecipazione che ha coinvolto direttamente i giovani nella progettazione e nella cura del territorio.