venerdì13 novembre 2026, 17:36
Educazione e legalità

Palermo, inaugurato ''L'Orto delle Meraviglie'' ad Altarello: un bene confiscato alla mafia diventa spazio verde per i bambini

Il progetto coinvolge i bambini della Scuola dell'Infanzia Comunale Altarello, insieme a genitori e nonni. L'orto nasce all'interno della Base Scout Volpe Astuta, in via Fondo Micciullo, grazie alla collaborazione con l'associazione Voce di Quartiere.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 13/11/2026 - 16:42
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Sociale
Comune di Palermo

Un bene sequestrato alla mafia e assegnato al Comune di Palermo diventa uno spazio dedicato all'educazione ambientale e alla condivisione. È stato inaugurato al Campo Scout di via Fondo Micciullo, nel quartiere Altarello, ''L'Orto delle Meraviglie – Piccoli semi... grandi germogli'', un progetto che coinvolge i bambini della Scuola dell'Infanzia Comunale Altarello e le loro famiglie.

L'iniziativa è stata realizzata in collaborazione con l'associazione Voce di Quartiere e il Gruppo Scout Volpe Astuta, che ha messo a disposizione una porzione di terreno all'interno della base scout, oggi aperta al quartiere.

L'orto sarà coltivato dai bambini insieme a genitori e nonni, offrendo ai più piccoli la possibilità di trascorrere del tempo all'aria aperta, conoscere la natura e imparare a prendersi cura della terra.

A raccontare l'inaugurazione sono il consigliere comunale Ninni Abbate e il consigliere della Quarta Circoscrizione Nino Minnone, presenti insieme alle insegnanti, ai bambini e alle famiglie.

«Un passo in avanti per migliorare il nostro quartiere e per dare ai nostri bambini uno spazio verde dove giocare sempre all'aria aperta e imparare a coltivare la terra», dichiarano i due consiglieri.

Il progetto rappresenta anche un esempio di riutilizzo sociale di un bene sottratto alla criminalità organizzata, trasformato in un luogo di incontro e partecipazione per la comunità.

«Tutto questo è possibile grazie al Gruppo Scout Volpe Astuta e al Comune di Palermo. Grazie a tutti per questa bellissima mattina di comunità, educazione e condivisione», concludono Abbate e Minnone.

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Fonte: Comune di Palermo
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