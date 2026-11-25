Educazione al rispetto

Palermo, ''Senza Paura: Donne e Legalità'': 150 studenti a confronto sulla prevenzione della violenza di genere

Alla Biblioteca comunale Leonardo Sciascia, studenti di quattro istituti palermitani hanno partecipato ai tavoli tematici con Polizia di Stato, psicologi e avvocati. L'iniziativa promossa dal Comune in collaborazione con la Questura.

Ampia partecipazione alla giornata dedicata al progetto “Senza Paura: Donne e Legalità – Diamo voce a chi non c’è più e a chi non ce l’ha”, ospitata il 25 novembre 2026 negli spazi della Biblioteca comunale “Leonardo Sciascia” di Palermo, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Palermo e dall’Assessorato alla Legalità guidato dal vicesindaco Brigida Alaimo, in collaborazione con la Questura di Palermo e con il coordinamento dell’associazione culturale Altroquanto, ha coinvolto nella sessione mattutina 150 studenti degli istituti scolastici Cannizzaro, Rutelli, Cascino e Meli.

I ragazzi si sono confrontati con dirigenti della Polizia di Stato, psicologi e avvocati attraverso tre tavoli tematici dedicati all’educazione al rispetto, alla cultura della legalità e alla conoscenza della rete antiviolenza e del numero antiviolenza e stalking 1522.

In piazzetta Brunaccini ha fatto tappa anche il camper della campagna nazionale “Questo non è amore”, offrendo uno spazio di ascolto e prevenzione con gli operatori della Polizia di Stato. Nel pomeriggio i lavori sono proseguiti coinvolgendo la cittadinanza.

«Oggi abbiamo concluso una giornata veramente significativa per Palermo», ha commentato il vicesindaco e assessore alla Legalità Brigida Alaimo. «Ciò che più mi ha colpito è stato il contributo di idee fornito dai ragazzi: il 25 novembre non deve essere solo una data del ricordo, ma un punto di partenza per combattere la violenza con la prevenzione, la conoscenza e la cultura. Gli studenti ci hanno indicato la via verso il rispetto nei confronti delle donne e di tutti gli esseri umani».

Sull’importanza del dialogo con le nuove generazioni sono intervenuti anche i referenti della Questura presenti ai tavoli.

«Il nostro obiettivo non è solo contrastare il fenomeno, ma creare spazi di ascolto e interagire direttamente con i ragazzi per aiutarli a riconoscere ciò che non è normale nelle relazioni».