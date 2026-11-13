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Solidarietà e inclusione

Povertà a Palermo, redditi e disuguaglianze: l'appello della X Giornata mondiale dei Poveri

Dai divari economici tra i quartieri alle oltre 26 mila persone raggiunte dalla rete di aiuto parrocchiale nel 2024. Il messaggio di Papa Leone XIV richiama istituzioni e comunità alla responsabilità di contrastare povertà, solitudine ed esclusione sociale.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 13/11/2026 - 15:50
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Sociale
ACLI

La X Giornata mondiale dei Poveri richiama l'attenzione sulle disuguaglianze economiche e sociali che attraversano Palermo, invitando istituzioni, associazioni e cittadini a rafforzare le iniziative di sostegno alle persone in difficoltà.

Il tema della ricorrenza, «Il Signore è il rifugio del povero», riprende il messaggio di Papa Leone XIV, che invita le comunità a non limitarsi all'assistenza materiale, ma a costruire relazioni di ascolto, accoglienza e accompagnamento.

Povertà a Palermo: i dati sulle disuguaglianze

Secondo un'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi relative al 2024, il reddito lordo medio dichiarato dai contribuenti palermitani era di circa 24.846 euro. Il dato medio, tuttavia, nasconde differenze significative.

Il 20% dei contribuenti con i redditi più elevati dichiarava mediamente 57.221 euro lordi annui, mentre il 20% con i redditi più bassi si fermava a 4.577 euro: una distanza di circa dodici volte e mezzo.

Inoltre, circa il 28% dei contribuenti considerati nell'analisi dichiarava meno di 10.000 euro lordi all'anno.

Si tratta di redditi individuali dichiarati, che non coincidono necessariamente con le condizioni economiche complessive delle famiglie, ma che evidenziano una marcata distribuzione diseguale delle risorse.

Le differenze emergono anche tra i quartieri. Secondo un'analisi Istat pubblicata nel 2026 e riferita al 2021, la quota di persone appartenenti a famiglie a basso reddito equivalente raggiungeva il 70,2% a San Filippo Neri, contro il 14,2% a Resuttana.

Dati riferiti a un periodo precedente, che non descrivono necessariamente la situazione attuale, ma documentano la dimensione dei divari territoriali.

Caritas, oltre 26 mila persone raggiunte nel 2024

Un altro elemento arriva dall'attività della Caritas diocesana di Palermo. Nel 2024, la rete di aiuto parrocchiale descritta nel rapporto ha raggiunto 8.845 famiglie, per un totale di 26.384 persone.

Tra le persone ascoltate e registrate, il 51,1% era costituito da nuovi contatti, ovvero persone che non si erano rivolte ai servizi nei cinque anni precedenti.

Il 18% risultava invece conosciuto da oltre cinque anni, un dato che segnala la presenza di situazioni di difficoltà che possono ripresentarsi nel tempo, anche dopo periodi di autonomia.

Dalla povertà economica alla solitudine

Il messaggio della Giornata richiama anche le forme di povertà meno visibili, che non riguardano esclusivamente il reddito.

Tra queste figurano l'isolamento degli anziani soli, le difficoltà delle famiglie monoparentali, la povertà educativa dei minori e le condizioni di precarietà vissute da alcuni giovani migranti privi di un regolare permesso di soggiorno.

Particolare attenzione viene rivolta anche alle donne che affrontano una gravidanza senza sostegno familiare o sociale e alle famiglie con persone con disabilità, spesso chiamate a sostenere costi aggiuntivi e importanti responsabilità di cura.

Sono situazioni nelle quali le difficoltà economiche possono intrecciarsi con la mancanza di servizi, opportunità educative e reti di sostegno.

L'appello a istituzioni e comunità

La riflessione proposta in occasione della Giornata mondiale dei Poveri sottolinea la necessità di rafforzare i centri di ascolto e i servizi sociali, sostenere chi rischia di perdere l'abitazione, facilitare l'accesso alle cure e investire nell'educazione e nel lavoro dignitoso.

«La carità non può essere chiamata a riparare da sola ciò che l’ingiustizia e l’esclusione continuano a produrre», si legge nella riflessione dedicata alla povertà a Palermo.

Accanto alla responsabilità delle istituzioni viene richiamato il contributo delle comunità cristiane, delle associazioni, delle scuole, delle imprese e del Terzo settore.

Un ruolo centrale viene riconosciuto alle stesse persone che vivono situazioni di povertà, che devono poter partecipare alle decisioni che le riguardano.

L'invito rivolto alla città è quello di trasformare la ricorrenza in un impegno quotidiano, passando dalla sola assistenza alla costruzione di percorsi di autonomia, inclusione e partecipazione, affinché nessuno venga lasciato solo di fronte alle difficoltà.

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Fonte: ACLI
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